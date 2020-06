La République Tchèque prête à accueillir les Français le pays ouvre ses frontières aux pays "à faible risque"

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

À compter du 15 juin, la République tchèque assouplit ses mesures pour les voyages en provenance des pays de l'Union européenne. Les Français, notamment peuvent désormais commencer à planifier leurs vacances et se rendre en Tchéquie sans test Covid-19 ou sans quarantaine obligatoire.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 17 Juin 2020

À compter du 15 juin, les ressortissants de l’espace Schengen originaires des pays classifiés « verts » peuvent se rendre en République tchèque sans test Covid-19 négatif ou sans quarantaine obligatoire.



Le Ministère de la Santé de la République tchèque a mis à jour la carte qui divise les pays européens en trois groupes en fonction du risque lié au virus Covid-19. L’obligation de présenter le test Covid-19 aux frontières est maintenue pour les pays de la zone orange ou rouge.



Et bonne nouvelle la France fait partie des pays verts !

Vert - faible risque



Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Chypre, Liechtenstein, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne (sauf Duché de Silésie), Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse.



Les étrangers entrant en République tchèque en provenance des pays indiqués ci-dessous doivent présenter un récent test négatif Covid-19 :

Orange - risque moyen Belgique, Royaume-Uni

Rouge - risque élevé Duché de Silésie, Portugal, Suède



Pour consulter la carte mise à jour : Cliquez ici Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Chypre, Liechtenstein, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne (sauf Duché de Silésie), Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse.Orange - risque moyen Belgique, Royaume-UniRouge - risque élevé Duché de Silésie, Portugal, Suède

Mesures sanitaires : Les masques sont obligatoires :

- À l’intérieur des bâtiments, c'est-à-dire dans les bureaux d’administration, les sites culturels, les restaurants (sauf si vous mangez ou buvez)

- Dans les transports publics (taxis inclus)

- À l’extérieur lors des rassemblements de plus de 2500 personnes



Lors de l'entrée dans les restaurants, cafés et bars :

- Désinfectez vos mains à l'entrée et respectez une distance d'au moins 1,5 mètre entre le personnel et les autres clients

- Ne retirez votre masque que lorsque vous mangez ou buvez

- Payez par carte, de préférence sans contact, dans la mesure du possible



Les établissements d’hébergemets sont obligés de :

- Assurer la distanciation entre chaque client, respecter la distance de 2 mètres

- Mettre les gels hydroalcooliques à disposition des clients

- Respecter les règles de nettoyage et désinfection dans les chambres après chaque client



Lu 250 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Malte réouvre ses frontières aux Français en juillet L'Islande teste les voyageurs internationaux à l'arrivée