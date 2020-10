La Réunion : "les déplacements ne pourront se faire que sur la base d'un motif impérieux"

Après les annonces présidentielles, quid de la situation dans les DOM-TOM ?



A La Réunion, les autorités ont tenu une conférence de presse, ce vendredi 30 octobre 2020, afin de détailler les nouvelles mesures mises en place.



Si l'île n'est pas concernée par le couvre-feu comme en métropole, le Préfet a rappelé que la population n'était pas à l'abri d'un couvre-feu la nuit et le week-end, mais aussi d'un confinement, en cas de dégradation de la situation sanitaire.



Quant aux déplacements au départ ou à destination de la Réunion vers la métropole et Mayotte, ils " ne pourront se faire que sur la base d'un motif impérieux, d'ordre personnel ou familial, de santé ou professionnel ", a déclaré le Préfet Jacques Billant. Et ce, jusqu'au 1er décembre prochain.



Le test RT-PCR négatif 72h avant l'embarquement est toujours en vigueur au départ de la métropole.



Des tests antigéniques seront proposés à l'aéroport Roland Garros pour les volontaires, et pour les étudiants qui souhaiteront rentrer, les autorités locales insisteront aussi sur l'importance de procéder à des tests de dépistage à J+4, qui tournent pour l'heure " autour de 10%, malgré les relances effectuées par l'Agence Régionale de la Santé ", a précisé Martine Ladoucette, présidente de l'ARS de La Réunion.