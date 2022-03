La Tunisie vous donne rendez-vous au Salon DITEX 2022

En Tunisie, comme ailleurs dans le monde, le Tourisme, ce levier stratégique de l’économie, a été pénalisé par la crise pandémique, avec autant de facteurs ayant considérablement réduit les performances de toutes ses filières.



Renouer avec les performances d’avant-crise, tel est l’objectif du Ministère du Tourisme, de l'Office National du Tourisme Tunisien, ainsi que des professionnels du Secteur en Tunisie et en France, pour réussir ensemble ce défi et rebooster leur activité.



Forte de ses avancées significatives en matière de vaccination (82 % des plus de 40 ans, 67 % des plus de 12 ans et 100 % du personnel touristique ont achevé leur schéma vaccinal), de son Protocole Sanitaire du Tourisme Tunisien et son exécution rigoureuse sur l’ensemble des établissements touristiques, la Tunisie est prête à accueillir les touristes.



Pour entretenir l'envie de visiter la Tunisie et affiner les atouts marketing pour la saison 2022, les acteurs du Tourisme se mobilisent pour initier des actions promotionnelles et des campagnes de communication qui visent à dynamiser le Tourisme après deux années difficiles.



Ainsi, motivée par la volonté de relancer l'activité touristique et incitée par une amélioration certaine de la situation sanitaire, la Tunisie a assoupli les conditions d'entrée à partir du 26 Février 2022 et les arrivants âgés de plus de 18 ans disposant d'un schéma vaccinal complet sont dispensés de présenter un test PCR ou antigénique à l'enregistrement. De plus, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas tenus de présenter ni le résultat d’un test négatif, ni une attestation prouvant l’achèvement du schéma vaccinal contre la Covid-19, ni un passeport vaccinal.



Autre signe positif, le passage de la Tunisie sur la liste des pays classés en VERT par la France, à compter du 13 Mars 2022, marquant la reprise sur notre destination.