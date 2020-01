La case de l’Oncle Dom : Garantie aérienne... l’Etat s’en cogne !

Lassant et navrant.



La veille au soir, lors de la présentation des vœux à la presse et aux partenaires fournisseurs, le Cediv, ces petits distributeurs indépendants qui font leur chemin, par la voix de sa présidente, Adriana Minchella, reconnaissait la bonne tenue entre fournisseurs et distributeurs, lançant comme à son habitude, un léger clin d’œil vers les compagnies aériennes…



Une mise en bouche sûrement avant l’AG du Bar, au cours de laquelle, j’ai eu le privilège d’assister à une belle démonstration de déni total.



Et j’en profite pour saluer Jean-Pierre Mas, Président du Syndicat patronal des agents de voyages, lequel a bien mis les pieds dans le plat, éclaboussant au passage tout ce qui se trouvait à proximité.



Y compris Patrick Gandil, patron de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) et bras armé de l’Etat.



Ce dernier, déclare avec son accent du sud-ouest Jean-Pierre Mas, n’a pas fait son boulot, pas plus que IATA.