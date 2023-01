La convention des EDV Grand Est s'envolera pour Chypre

Pour s’assurer un avenir possible, nous devons avancer collectivement et nous adapter avec agilité.



Cette convention nous permettra d’aborder des sujets d’expertise, de montées en compétences et qui sait d’anticiper, chacun à son échelle, le tourisme de demain dans son entreprise

Les Entreprises du Voyage Grand-Est organiseront leur convention régionale à Chypre du 24 au 27 mars 2023.Pendant 4 jours, les participants alterneront entre découvertes de la destination et séances de travail. Valérie Boned secrétaire générale des EDV fera un point sur les actualités fortes du moment. Un représentant du Ministère du tourisme dévoilera la nouvelle stratégie touristique de l’île de Chypre., anthropologue et spécialiste des questions d'innovation et de transformation abordera le thème du tourisme à l’horizon 2050." a indiqué Michelle Kunegel, présidente des EDV Grand Est.