La nouvelle production groupes STEP TRAVEL est disponible

Il est déjà temps de se tourner vers la saison 2021 et de proposer à tous vos groupes de beaux voyages à réaliser à l’est de l’Europe. Depuis le mois de mars, l’équipe Step Travel est pleinement mobilisée pour vous accompagner et vous propose d’ores et déjà sa gamme de produits pour les groupes constitués.

Lundi 12 Octobre 2020

Nous espérons tous que 2021 sera l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir à vos clients les belles destinations d’Europe centrale et de l’est ainsi que des Balkans. Escapades le temps d’un week-end dans les capitales de l’empire austro-hongrois, circuits en Pologne, Roumanie ou Slovénie, croisière de Moscou à St Pétersbourg… Autant de possibilités de s’ouvrir à la culture et aux traditions de ces pays à l’est de l’Europe.



La Russie devrait également tenir le haut de l’affiche grâce notamment à la mise en place annoncée d’un e-visa pour les touristes à partir du 1er janvier 2021. Cette nouvelle mesure devrait simplifier largement les démarches d’entrée dans le pays et motiver plus de groupes à découvrir ce fascinant pays.

Le Monténégro, une destination d’hiver également ! Destination estivale en premier lieu, le Monténégro est aussi l’endroit idéal pour des vacances à la neige en famille à des prix très abordables. Faites découvrir à vos clients la charmante station de ski de Kolasin 1450 et ses quelques 30 km de piste. Le logement se fait en hôtel 4* sup. aux allures de luxueux chalet de montagne avec programme d’animation francophone tout au long du séjour.

Le forfait proposé par Step Travel à partir de 929 €/personne (min. 20 pers.) inclut notamment la location de matériel, les remontées mécaniques, open bar de 12h à 22h, l’accès gratuit au centre fitness et à la splendide piscine intérieure de 25m, une garderie pour les enfants 2 fois/semaine.

Possibilité de balade en raquettes ou en motoneige avec supplément.

Des produits de qualité à forte valeur ajoutée Toujours soucieux de vous offrir le meilleur service et le conseil le plus pertinent, Step Travel propose des produits répondant à une sélection rigoureuse :



• Logement en hôtels 3*/4* situés en centre ville

• Guides expérimentés avec une grande expérience de la clientèle française

• Services personnalisés pour chaque groupe (rencontre avec la population locale, concert privatif, etc)

• Nouvelle assurance protection sanitaire qui permet de rassurer vos groupes dans l’optique de leur prochain voyage





A suivre d’ici fin 2020, la production GIR du Tour Operator.

En attendant, Réactivité, flexibilité et qualité du conseil sont les valeurs auxquelles est attachée l’équipe Step Travel pour offrir le meilleur produit touristique à proposer à vos groupes sur l’ensemble de ses destinations.En attendant, consultez la brochure en ligne

L'équipe STEP TRAVEL est à votre disposition du lundi au vendredi :Email : step@steptravel.fr Téléphone : 01.53.25.14.35

