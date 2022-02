La restauration à bord des TGV Inoui et Intercités reprend du service

Dès ce mercredi 16 février 2022, les usagers des trains TGV Inoui et Intercités pourront à nouveau se restaurer durant leur voyage, conformément aux annonces du Premier ministre.



La consommation au Bar TGV sera à nouveau possible, tout comme les commandes sur lebar.sncf.com, indique la SNCF dans un communiqué.



La vente ambulante et le service à la place seront également de retour à bord des trains Intercités de jour ainsi que le service de snacking et de petit-déjeuner à bord des trains de nuit.



Néanmoins, le port du masque restera obligatoire à bord tout au long du voyage. Celui-ci ne pourra être retiré que temporairement afin de se restaurer.