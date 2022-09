Lancement du nouveau service de Visamundi : Nomamundi

Le télétravail s’est pleinement démocratisé depuis la pandémie du Covid-19. Les travailleurs ont donc pris l’habitude depuis plusieurs mois à travailler depuis leur domicile, leur maison de vacances ou depuis un café accueillant et adapté. Aujourd'hui, ce nouveau mode de travail est finalement ancré dans les habitudes d’un grand nombre de personnes. Ce tournant pris dans le monde du travail a permis de tester la confiance employé/employeur et de remettre sur le devant de la scène le sujet de l’épanouissement au travail. Beaucoup ont alors décidé de télétravailler loin de l’agitation de la ville et des transports publics, dans des environnements qui les inspirent et les apaisent.



Aussi, grâce au lancement du premier visa télétravail en août 2020 par l'Estonie, de nombreux travailleurs ont pu réaliser leurs rêves et devenir citoyens d’une autre nation que la leur, tout en conservant leur capacité à subvenir à leurs besoins. La créativité et le désir d’apprendre sur le monde qui les entoure sont stimulés par la possibilité de passer 6 mois à 1 an immergés dans une culture et un mode de vie différents. Travailler dans un bel environnement augmente la satisfaction professionnelle, offre un confort inégalé au bureau et aide les travailleurs à se reconnecter avec eux-mêmes.



Le but premier d’un visa télétravail (“Digital Nomad Visa”), est souvent de relancer l’économie de destinations oubliées, ou encore ayant subi la crise de Covid-19 et l’arrêt total des voyages touristiques et d’affaires dans leur pays. Cette opportunité permet à ces destinations de donner la possibilité à des étrangers de venir travailler sur leur territoire, sans pour autant s’attribuer le travail des locaux. Les télétravailleurs présents pour une durée généralement d’un an pourront ainsi dépenser leur salaire sur place et donc relancer l’économie du territoire. À titre d'exemple, les Etats-Unis ont déjà bien intégré ce modèle dans leur quotidien et il n'est pas rare d'en rencontrer dans des espaces de coworking à l’étranger.