Languedoc Nature est une agence de voyages réceptive située en Languedoc et spécialisée dans le tourisme d’aventure et l’écotourisme. Notre offre de voyages s’articule autour des thématiques : séjours randonnée pédestre, randonnée VTT & cyclotourisme, multi-activités, activités nordiques et écotourisme. La conception de nos séjours s'inscrit dans les principes fondateurs de l'écotourisme, à savoir le respect et la sensibilisation à l'environnement associés à la valorisation du patrimoine & du terroir local.



Jeudi 11 Juin 2020

Dénomination :

Languedoc Nature



Date de création :

2004



Garantie :

Groupama Assurance



Immatriculation :

IM034110008



Languedoc Nature choisit de vous proposer des séjours en Languedoc Roussillon et Sud du Massif Central, parce que nous y vivons à l'année. Artisans du tourisme de pleine nature, nous créons nous-mêmes nos séjours. Ils sont le fruit de fréquents repérages et de collaboration avec nos partenaires locaux.



Pendant votre séjour, Languedoc Nature vous fait partager la diversité des paysages, la beauté des sites naturels et la richesse du patrimoine et des terroirs. La notion de territoire est pour nous essentielle et les séjours Languedoc Nature en sont très fortement imprégnés.

Par ailleurs, la défense d'une éthique dans notre activité est indispensable et cela constitue notre moteur au quotidien !

Nous sommes également engagés dans la promotion de la "mobilité douce" de part le choix des activités composant nos séjours et la sensibilisation à l'usage du train.

Depuis 2014, Languedoc Nature dispose de l'agrément du volet 3 de la Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD) dans les espaces protégés. Il marque notre implication dans le tourisme de pleine nature et notre engagement dans le tourisme responsable au sein des Parcs Naturels Régionaux (PNR) et Parc National des Cévennes en Occitanie - Languedoc Roussillon et sud Massif Central.



Experts en tourisme d’aventure

Depuis 2004, Languedoc Nature sillonne la région à la recherche des plus beaux itinéraires de randonnée. Nous sommes nous-mêmes pratiquants de très nombreuses activités comme la randonnée, le VTT, le cyclotourisme, le trail, le canoë, les activités nordiques l’hiver...



Artisans du tourisme de nature

Au-delà de notre offre séjours, nous sommes en capacité de réaliser du « sur-mesure ». Nous nous appuyons sur un réseau dense de partenaires locaux, pour la plupart des structures indépendantes qui développent également des projets à taille humaine.



Tourisme responsable

Depuis le départ, Languedoc Nature s’inscrit dans le tourisme responsable avec la volonté de faire découvrir notre région à travers la pratique de l’itinérance et des activités de pleine nature. Notre responsabilité s’articule autour de la sensibilisation à l’environnement, la découverte des territoires et des productions et savoir-faire locaux.



Des voyages clés en main

Le carnet de voyage en main, il ne vous reste plus qu’à marcher, pédaler… Les réservations des hébergements, des repas et des transports de bagages sont effectuées par nos soins. Languedoc Nature s’occupe de tout, à vous de profiter pleinement de votre voyage.



En couple

En famille

Groupes

En solo

Adaptabilité

Circuit

Eco-responsable

Nature

Sur-mesure

Aventure

Découverte

Observation animale

Randonnée

Raquettes

VTT

Canoe





Randonnée entre causses et Gorges du Tarn

Superbe randonnée à travers l'immensité des causses, les chaos dolomitiques, le canyon du Tarn...L'occasion de découvrir un milieu naturel d'une grande diversité, le passé préhistorique des lieux, l’architecture caussenarde, le pastoralisme... Et surplombant les méandres du Tarn et ses eaux vertes... les vautours viendront peut-être vous souhaiter la bienvenue !

→ En savoir plus



Découverte des vignobles du Languedoc à vélo

A travers le plus grand vignoble du monde !

Itinérance depuis Carcassonne jusqu’au Pic St Loup. Un voyage à vélo à la découverte du patrimoine, des paysages languedociens et des vignobles jalonnant le parcours : Cabardès, Minervois, St Chinian, Faugères, Terrasses du Larzac et Pic St Loup. Des rencontres, des échanges avec ceux qui créent l’âme de nos terroirs.

GTMC Grande traversée du Massif Central à VTT

De la Margeride au Causse Méjean

Vous pédalez de la Margeride au Causse Méjean en passant par le Mt Lozère et les Gorges du Tarn.

Pistes roulantes à travers les forêts denses, landes d’altitude, grands espaces parsemés de chaos rocheux, hameaux de granit du Mont Lozère, eaux émeraudes du Tarn…

Un séjour hors du temps !

→ En savoir plus

Horaires : 09h à 18h30

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Anglais



Vos contacts :

Frédéric CERTAIN

fred@languedoc-nature.com

Tel : +33 (0)4 67 45 00 67

Mobile : +33 (0)6 32 57 33 14



Adresse postale : 24 rue des Charmettes - 34680 St Georges d’Orques



Site web : www.languedoc-nature.com



