Laurent Dusollier (Odalys) : "les considérations environnementales et sanitaires seront d’une importance grandissante"

TourMaG.com - Comment et quand voyez-vous la sortie de cette crise ?



Laurent Dusollier : Personne ne peut dire quand finira le confinement ni sous quelle forme, ni évaluer à ce stade l’impact complet de cette crise.



La reprise d’activité sera lente mais il y aura un été, il y aura des vacances d’été et le Groupe Odalys, comme à chaque fois, s’adaptera pour accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions et répondre à leur besoin de partir, de s’aérer, de profiter, de se retrouver en famille ou entre amis.



Si les Français n’ont pas forcément encore en tête la réservation de leurs prochaines vacances, c’est à nous, hébergeurs touristiques, de faire en sorte de les rassurer et de leur offrir des conditions de réservation souples afin qu’ils puissent planifier leurs vacances dans un contexte d’incertitude important et sans prendre de risques.



C’est justement ce que nous mettons en place grâce à une offre inédite que nous lançons, l’Offre Sérénité : les gens pourront réserver sans avancer aucune somme d’argent tout en pouvant annuler sans frais et en bénéficiant gratuitement d’une assurance multirisques.



Zéro acompte, liberté d’annuler sans frais quelle qu’en soit la raison jusque mi-juin pour se donner de la visibilité sur l’organisation de ses vacances, assurance offerte … et cela pour l’ensemble de la saison été, y compris le mois d’août !



Nous créons ainsi les conditions favorables pour que les français réservent en toute sérénité et en permettant une reprise d’activité pour notre secteur en misant sur la réassurance client, c’est pour nous la clé.