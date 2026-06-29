Le Brésil affiche une fréquentation record en mai tirée par le marché français

Le Brésil enregistre un record historique de touristes français pour un mois de mai, Depositphotos.com Auteur Cristian_Lourenco
Le Brésil vient de vivre le meilleur mois de mai de toute son histoire avec l'accueil de près de 500 000 touristes internationaux, soit une progression de 5,4% par rapport à l'année 2025.
Cette dynamique globale est largement tirée par le marché français, qui a enregistré l'entrée de 18 260 voyageurs en mai 2026. Cette performance marque une croissance de 12,86% sur un an et s'impose comme le plus haut volume constaté pour un mois de mai depuis 2006.
Sur la période cumulée de janvier à mai 2026, la tendance se confirme avec 127 660 arrivées françaises, soit une augmentation de 7,27% qui propulse les cinq premiers mois de l'année à un niveau record jamais vu depuis deux décennies.
« Cette progression renforce l'efficacité de la promotion internationale et confirme que l'Europe est un marché prioritaire pour le tourisme brésilien », se réjouit Bruno Reis, président de Visit Brasil (Embratur).
Selon le dirigeant, cette hausse s'accompagne d'indicateurs plus qualitatifs, notamment une durée de séjour allongée, un panier moyen plus élevé et une fréquentation mieux répartie sur tout le territoire national, conformément aux objectifs du Plan Brasis.
Cette dynamique globale est largement tirée par le marché français, qui a enregistré l'entrée de 18 260 voyageurs en mai 2026. Cette performance marque une croissance de 12,86% sur un an et s'impose comme le plus haut volume constaté pour un mois de mai depuis 2006.
Sur la période cumulée de janvier à mai 2026, la tendance se confirme avec 127 660 arrivées françaises, soit une augmentation de 7,27% qui propulse les cinq premiers mois de l'année à un niveau record jamais vu depuis deux décennies.
« Cette progression renforce l'efficacité de la promotion internationale et confirme que l'Europe est un marché prioritaire pour le tourisme brésilien », se réjouit Bruno Reis, président de Visit Brasil (Embratur).
Selon le dirigeant, cette hausse s'accompagne d'indicateurs plus qualitatifs, notamment une durée de séjour allongée, un panier moyen plus élevé et une fréquentation mieux répartie sur tout le territoire national, conformément aux objectifs du Plan Brasis.
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L'excellente trajectoire du marché français s'intègre dans une dynamique plus vaste à l'échelle du continent européen. Pour le seul mois de mai 2026, le Brésil a accueilli 99 108 visiteurs européens, ce qui correspond à un bon de 14,59% par rapport à l'année précédente et constitue la meilleure performance locale depuis 2015.
Le bilan est encore plus marquant sur les cinq premiers mois de l'année, puisque le flux total de touristes européens affiche une hausse de 17,21 % entre janvier et mai 2026. Avec 863 504 visiteurs comptabilisés sur cette période, l'Europe retrouve son plus grand volume de voyageurs vers la destination depuis 2006.
Le bilan est encore plus marquant sur les cinq premiers mois de l'année, puisque le flux total de touristes européens affiche une hausse de 17,21 % entre janvier et mai 2026. Avec 863 504 visiteurs comptabilisés sur cette période, l'Europe retrouve son plus grand volume de voyageurs vers la destination depuis 2006.