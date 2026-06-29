Le Brésil affiche une fréquentation record en mai tirée par le marché français

L'excellente trajectoire du marché français s'intègre dans une dynamique plus vaste à l'échelle du continent européen. Pour le seul mois de mai 2026, le Brésil a accueilli 99 108 visiteurs européens, ce qui correspond à un bon de 14,59% par rapport à l'année précédente et constitue la meilleure performance locale depuis 2015.



Le bilan est encore plus marquant sur les cinq premiers mois de l'année, puisque le flux total de touristes européens affiche une hausse de 17,21 % entre janvier et mai 2026. Avec 863 504 visiteurs comptabilisés sur cette période, l'Europe retrouve son plus grand volume de voyageurs vers la destination depuis 2006.