Le CDT des Landes devient Landes Attractivité

La marque Landes Terre des possibles a été lancée en février 2020, en plein démarrage de la crise sanitaire.



L’idée est de véhiculer les valeurs des Landes et susciter l’envie de s’y installer. Ces valeurs s’appuient sur une réalité quotidienne et sont exprimées ainsi par ses promoteurs :



• Solidarité : nous avons le sens et le goût du collectif. Cet art de vivre ensemble se traduit par un besoin de se retrouver, une qualité d’accueil et d’entraide qui perdurent depuis des générations.



• Courage : nos valeurs sont héritées d’une histoire de labeur. Ensemble, nous sommes capables de créer une dynamique et de relever des défis.



• Partage : nous cultivons des savoir-faire et un « bien-vivre » qui se partagent au quotidien et se transmettent aux générations futures.



• Simplicité : nous défendons l’amour des choses simples, un savoir-vivre en équilibre avec la nature et avec les autres. Un style de vie landais simple et pourtant d’une qualité supérieure comme le prouvent sa gastronomie, sa nature, son savoir-vivre.



Landes Attractivité sera également un facilitateur qui met en relation les entreprises privées et les instances publiques, qui fluidifie le partage de l’information entre les différents acteurs pour créer du lien et mettre en place les conditions de la mutualisation et l’action collective.



Ce sera enfin un centre de ressources, capable de rassembler la data utile à la compréhension des dynamiques territoriales et au développement des projets qu’ils soient publics ou privés.