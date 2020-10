Le CEDIV envisage la fermeture "d’une centaine de points de vente" d'ici fin 2020

Le CEDIV continue de faire entendre sa voix.



Le groupement de 254 agences de voyages indépendantes en France et dans les DOM TOM estime, " si le gouvernement ne réagit pas très vite ", " la fermeture d’une centaine de points de vente " partout en France, et ce, malgré les aides et les mesures prises.



" Victimes de la crise sanitaire, sans être frappées de fermeture administrative, contrairement aux cafés et restaurants, ce qui est vécu comme une réelle injustice , [les agences de voyages] ne bénéficient pas d’un fonds de solidarité suffisant pour compenser leurs charges et leurs frais de fonctionnement , précise le réseau dans un communiqué.



Trésoreries exsangues et non-reprise d’activité sur fond de cacophonie aux frontières et d’imbroglio sur les tests PCR ; tous les malheurs se sont abattus sur cette profession qui fait voyager, chaque année, plusieurs millions de français en France et à l’étranger pour leurs vacances ou dans le cadre de voyages d’affaires. "