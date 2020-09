Aides et extension chômage : pour le CEDIV, le compte n'y est pas !

TourMaG.com - Sans entrer dans le détail, quelles sont les mesures très concrètes proposées dans ce document ?



Adriana Minchella : "Je dois marquer ma déception après les déclarations de Jean-Baptiste Lemoyne sur l’extension des mesures sur le chômage partiel. Le compte n’y est pas !



La trésorerie de nos entreprises ne supportera pas, dans un très large nombre de cas, une attente aussi longue de reprise d’activité sans rentrée d’argent et de marges.



Nous avons fait preuve de créativité, de courage et de responsabilité. Vos lecteurs découvriront dans notre document le détail de nos propositions qui ont le mérite d’être celles de professionnels qui vivent au quotidien « les mains dans le cambouis » et qui veulent sauver à tout prix le fruit de nombreuses années de labeur acharné qui a survécu à de très nombreuses crises.



Un coup dur que nous encaissons, il nous faut quelques jours pour récupérer et repartir en avant avec nos troupes, chercher encore et toujours un moyen de rester unis solidaires et d’avoir confiance dans l’avenir.



Question de moral et au CEDIV on sait soigner cet aspect des choses avec l’aide de nos « bienveillants » et de nos « référents » en soutien permanent de l’ensemble de nos adhérents avec l’aide de notre équipe de permanents hyper réactive."