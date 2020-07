Le CRT Centre-Val de Loire lance une carte cadeau virtuelle pour les CE et les COS Une stratégie de relance sur le long terme

Carte cadeau, campagne de communication, réallocation de budgets... Le CRT Centre-Val de Loire avance peu à peu ses pions pour relancer le tourisme régional et accompagner les professionnels. Car si l'été est une période cruciale, son directeur général, Marc Richet, pense déjà à l'automne, voire à l'hiver prochain. Entretien.

5% du PIB régional, emploie 33 000 personnes et génère 3,4 milliards d'euros de retombées en termes de consommation touristique, sur les territoires ruraux comme urbains.



Mais après des mois difficiles, en lien avec la pandémie de Covid-19, les professionnels, en collaboration avec la Région et le Comité Régional du Tourisme (CRT) doivent désormais s'attaquer à divers challenges pour relancer la machine.



" Il nous faut à la fois compenser la fermeture qui a duré plus de deux mois pour la plupart des opérateurs touristiques, travailler en intégrant la notion de distanciation physique et les gestes barrières - une pratique qui va perdurer sur toute la saison estivale, avec un impact sur les flux et la fréquentation - et composer avec l'absence d'une grande partie de la clientèle internationale, qui représente 30% de la fréquentation habituelle ", énonce Marc Richet, le directeur général du



Soulignant la combativité des professionnels de la région et leur bel esprit de collectivité, le CRT a préparé avec eux la suite.



A commencer par la réallocation des budgets, une partie des moyens alloués habituellement aux marchés internationaux étant remis sur la France en 2020. " Mais nous conservons tout de même quelques moyens pour pouvoir réamorcer l'international dès l'automne et en hiver ", ajoute Marc Richet. Le tourisme en Centre-Val de Loire pèse pourde retombées en termes de consommation touristique, sur les territoires ruraux comme urbains.Mais après des mois difficiles, en lien avec la pandémie de Covid-19, les professionnels, en collaboration avec la Région et le Comité Régional du Tourisme (CRT) doivent désormais s'attaquer à divers challenges pour relancer la machine.", énonce Marc Richet, le directeur général du CRT Centre-Val de Loire. Soulignant la combativité des professionnels de la région et leur bel esprit de collectivité, le CRT a préparé avec eux la suite.A commencer par, une partie des moyens alloués habituellement aux marchés internationaux étant remis sur la France en 2020. "", ajoute Marc Richet.

Une campagne de communication nationale une campagne publicitaire nationale.



" Il s'agit d'un dispositif commun avec toutes les grandes collectivités de la région (départements, métropoles, agglomérations) d'environ 800 000€, qui va nous permettre d'être présents sur les réseaux sociaux, accompagné par l'agence We Like Travel et de coordonner nos actions de communication, notamment auprès des influenceurs sous le hashtag #EnvieDe et sur le site éponyme , Envie de Centre Val de Loire.



Il y aura aussi une campagne plus traditionnelle dans les médias (parrainages d'émissions sur France Télévisions, radio, journaux régionaux et affichage) , poursuit Marc Richet.



Des campagnes successives sont prévues jusqu'à Noël : le terroir et la gastronomie durant l'automne, la magie de Noël dès le mois de novembre".



Les DMC seront également partenaires de cette campagne de communication. " Nous avons fait le choix de valoriser des offres clé en main provenant d'agences réceptives sur le site Envie de Centre Val de Loire " poursuit Marc Richet. Arrimée à la direction de la communication de la Région, le CRT travaille aussi au lancement d', poursuit Marc Richet.Les DMC seront également partenaires de cette campagne de communication. "" poursuit Marc Richet.

Une carte cadeau virtuelle pour les CE et les COS une carte cadeau "Envie de Centre-Val de Loire", depuis le 1er juillet.



Cette carte virtuelle, préfinancée par le CE ou le COS (d’un montant unitaire au choix de 50, 100 ou 150 euros) ouvre le droit de profiter librement de prestations touristiques et de loisirs du Centre-Val de Loire figurant sur un catalogue dédié. La carte cadeau aura une date d’expiration au 31 décembre 2020.



Le bénéficiaire pourra télécharger sur son smartphone la carte avec un QR code et accéder au catalogue des prestations, géolocalisées (châteaux, jardins, musées, balades en bateau…). Contact :



" Sur le court terme, cette carte donne accès à des sites de loisirs et de visites, mais dès l'automne, elle inclura des hébergements et des restaurants ", indique Marc Richet. Des cartes cadeaux thématiques devraient aussi être développées.



D'ici la fin de l'année, le concept sera testé pour les particuliers. En parallèle, pour soutenir les professionnels à très court terme, le CRT Centre-Val de Loire, avec la Région, met à disposition des comités d’entreprise (CE) et des comités des œuvres sociales (COS) du territoire,, depuis le 1er juillet.Cette carte virtuelle, préfinancée par le CE ou le COS (d’un montant unitaire au choix de 50, 100 ou 150 euros) ouvre le droit de profiter librement dedu Centre-Val de Loire figurant sur un catalogue dédié. La carte cadeau aura une date d’expiration au 31 décembre 2020.(châteaux, jardins, musées, balades en bateau…). Contact : cartecadeau@centre-valdeloire.org ", indique Marc Richet. Des cartes cadeaux thématiques devraient aussi être développées.D'ici la fin de l'année, le concept sera testé pour les particuliers.

Favoriser la mobilité douce accélérer la visibilité sur le slow tourisme.



" Malgré la baisse significative du nombre de visiteurs cette année, nous devrions refaire le plein rapidement avec des clientèles peut-être différentes de celles que nous accueillons habituellement, parce que l'accent aura été mis sur ce côté "grands espaces", grâce à nos jardins, nos sites classés et préservés, nos forêts, notre nature avec la Sologne, le Perche, la Brenne ", commente Marc Richet.



La crise Covid risque d’entraîner des comportements différents, une logique de ressourcement, notamment auprès de grands bassins urbains comme le bassin parisien, une envie de retrouvailles, de reconnexion à la terre, à la nature et aux autres ".



Pour cela, en parallèle de la campagne "Envie de", le CRT a déployé il y a trois semaines, le site une plateforme dédiée à l'itinérance à vélo, à pied, à cheval, en bateau, etc.



" Nous voulons positionner le Centre-Val de Loire comme la première région française pour le vélo, grâce à nos 5 000 kilomètres d'itinéraire cyclables sécurisés, en plus de La Loire à Vélo , précise Marc Richet.



Notre région ne connait pas de surfréquentation touristique de ses sites, nous n'avons pas besoin de rééquilibrer les flux, mais le slow tourisme et l'écomobilité vont tout de même nous permettre de sortir des sentiers battus".



Cette notion d'itinérance s'appuie également sur d'autres richesses régionales et sur toutes les déclinaisons que l'on peut faire du patrimoine : bâti, gastronomique, culturel, immatériel. Autre stratégie pour attirer les Français sur le territoire :", commente Marc Richet.".Pour cela, en parallèle de la campagne "Envie de", le CRT a déployé il y a trois semaines, le site En Roue Libre, , précise Marc Richet.Cette notion d'itinérance s'appuie également sur d'autres richesses régionales et sur toutes les déclinaisons que l'on peut faire du patrimoine : bâti, gastronomique, culturel, immatériel.

Un club B2B élargi Si le CRT a décidé de redéployer une partie de son budget international sur la région et l’Hexagone, il l'a fait de concert avec les professionnels du tourisme locaux.



" Nous les réunissons au sein d'un club B2B, qui comprend des Agences de développement touristique (ADT), des agences réceptives privées et (para)publiques, quelques guides-conférenciers, des hébergeurs, des sites de visites, etc.



Ainsi, nous pouvons identifier leurs besoins et leurs plans d'action, pour pouvoir les mutualiser, les coordonner et déterminer comment créer de la valeur ajoutée ", explique Marc Richet.



De même sur le plan national, les actions sont menées de concert avec Atout France pour articuler les différentes campagnes et éviter les superpositions de campagnes et la concurrence frontale avec d'autres CRT.



" Un travail collégial est entrepris au niveau national, avec un positionnement de réassurance, sanitaire notamment, et de mise en valeur globale de l'ensemble des territoires nationaux ", conclut Marc Richet.



La campagne « Cet été je visite la France » sera donc revisitée à la sauce régionale par le Centre-Val de Loire...

