Le Cediv lance son store locator et une plateforme de co-production sur la France

Comment être visible sur la toile lorsqu'on a pas les moyens des géants du web ?



Pour autant difficile de laisser de côté les opportunités générées par Internet. Le CEDIV l'a bien compris et a présenté lors de son e-convention qui se tient jusqu'au 19 juin 2020 en visio-conférence, de nouveaux outils digitaux aux agences de voyages.



Le premier le store locator permet aux points de vente de se doter d'un mini site individuel et personnalisé qui met en avant les spécificité de chaque adhérents.



Informations pratiques, horaires d'ouverture, localisation sont mises à l'honneur. Des informations automatiquement reprises sur Waze, Google et Pages jaunes et qui permettre d'apparaître lorsqu'un internaute fait une recherche dans sa zone de chalandise.



Un tronc commun géré par le réseau met actuellement à l'honneur la destination France. Ensuite actualité de l'agence, spécificité, photos de l'agences et coordonnées du ou des vendeurs permettent une personnalisation poussée grâce à un back office individuel.



Une option supplémentaire permet également aux clients de prendre un rendez-vous avec un vendeur.