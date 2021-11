Le Club Med ouvre un salon à l'aéroport Jean-Lesage de Québec

Le Club Med a noué un partenariat avec l'aéroport international Jean-Lesage de Québec pour ouvrir un salon VIP à ses couleurs dès le 30 novembre 2021.



Cet espace sera ouvert à tous les passagers, mais les clients de la marque au trident et ses partenaires bénéficieront d'un accès gratuit ou à tarifs préférentiels.



Les autres passagers pourront prochainement acheter leur accès au Salon V.I.P par Club Med directement sur le site Web de l’aéroport.



Ainsi les voyageurs pourront s'immerger dans l'ambiance Club Med : " Dès l’instant où les invités entreront dans le Salon V.I.P par Club Med, ils seront plongés dans l’expérience unique qu’offre le Club Med dans ses destinations Montagne et Soleil. Une invitation au voyage et à la découverte ! " indique un communiqué de presse.



Le salon sera ouvert du 30 novembre au 20 décembre 2021: de 4h00 à 10h00 et de 14h00 à 19h00 et à partir du 21 décembre 2021: de 4h00 à 19h00 (L’heure de fermeture peut varier en fonction des horaires de vols).



Les clients pourront notamment commander à partir du menu en ligne et être servis directement à leur table. Une sélection de bières, vins, spiritueux et boissons non alcoolisées sera proposée tout au long de la journée.