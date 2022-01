Le Club Med reprend la main sur le paiement des clients des agences partenaires

"Les agences ne porteront plus la responsabilité du règlement, elles ne supporteront plus le risque financier lié au garant et elles n'auront plus non plus à supporter les frais bancaires inhérents au TPE et cartes de crédits ce qui va améliorer la rémunération". précise t-il.



Les commissions aux agences seront quant à elles, reversées en deux temps : 50% à la réservation et 50% au départ du client.



A l'heure où la crise liée au covid a fragilisé les entreprises, la trésorerie devient le nerf de la guerre et chacun veut assurer ses arrières.



Un argument dont se défend le directeur commercial : " La priorité pour nous est de fluidifier le parcours client, et de pouvoir améliorer la relation avec les clients des agences. Ce système est déjà en vigueur depuis deux ans chez certains de nos partenaires. Nous voulions un peu d'expertise sur ce sujet et désormais nous avons le recul nécessaire pour l'appliquer à l'ensemble des agences tierces qui nous revendent".