Le Club Med se renforce au Maroc avec un nouveau resort premium à Essaouira

Le Club Med et Madaëf, branche Tourisme de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc ont signé ce 19 octobre 2020 un protocole d’accord ce jour à Marrakech.



" La signature de ce protocole est l’aboutissement de discussions initiées en 2018 et fait suite à la volonté des parties de capitaliser notamment sur le succès du Club Med Marrakech La Palmeraie ouvert en 2004 " indique un communiqué de la marque au Trident.



Ce partenariat a pour but de pérenniser le resort existant de Marrakech La Palmeraie et d’en étendre la capacité, tout en renforçant sa dimension « famille ».



L'investissement d’un montant d’environ 25 millions d’euros porte sur un programme d’extension d’une centaine de chambres additionnelles, la construction d’une grande piscine famille (avec jeux d’eau) et d’un Baby Club. Ce projet porte également sur la rénovation de l’espace Club Med Exclusive Collection « Le Riad », celle du Spa, des restaurants et ainsi que de l’espace Meeting & Events.



Le Club Med prolonge par ailleurs le bail actuel jusqu’en 2031.