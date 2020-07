Le Comité du Tourisme de la Guyane annonce des mesures d'accompagnement pour les pros du tourisme

"Sur la base de cette veille, les équipes du CTG répondent aux interrogations des opérateurs touristiques et leur assurent un accompagnement stratégique et technique pour leur adaptation aux défis actuels et à venir."

Le CTG organise également une veille de l’évolution de la situation sanitaire et économique pour le compte des acteurs du tourisme.indique un communiqué de presse.Cet accompagnement inclut un soutien à la labellisation de leur offre, pour garantir des prestations de grande qualité, ainsi que la préparation à la sortie de crise. Le CTG fournit également une(masques et gels hydroalcooliques) à l’adresse des professionnels du tourisme, et les accompagne pour la mise en place des nouveaux protocoles sanitaires obligatoires.Par ailleurs le CTG relaie aux acteurs du tourisme et aux touristes des informations régulières à travers son site web, ses pages Facebook « Guyane Amazonie » et « Yana Info », ainsi que sa nouvelle page Facebook institutionnelle « Comité du Tourisme de la Guyane ».