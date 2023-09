Le Costa Rica fait son grand retour au salon IFTM Top Resa 2023 La destination phare d’Amérique centrale sera présente lors de la prochaine édition du salon IFTM Top Resa qui se déroulera du 3 au 5 octobre

A l’occasion du rendez-vous immanquable des professionnels du tourisme, l’Office du tourisme du Costa Rica, représenté par le Ministre du tourisme Mr. William Rodríguez López, mettra en avant toutes les actualités de la destination, évoquant ainsi un retour en force des visiteurs étrangers sur le territoire au cours de ces deux dernières années post COVID, mais également toutes les mesures qui continuent d’être implantées pour préserver la biodiversité du pays.

Rédigé par l'Institut Costaricien du tourisme (ICT) le Lundi 4 Septembre 2023

La « Pura Vida » de retour pour le salon du tourisme professionnel de l’année Après 3 années d’absence, l’Office du tourisme du Costa Rica, accompagné par la présence du Ministre costaricien du tourisme, Mr. William Rodríguez López, partira à la rencontre des professionnels du tourisme et des acteurs principaux de ce secteur lors de la prochaine édition du salon IFTM Top Resa. Ce retour marque le début d’une nouvelle ère prospère pour la destination, qui peu à peu retrouve sa fréquentation touristique pré-covid. En effet, le premier bilan touristique de l’année est plus que positif pour le Costa Rica : le pays a accueilli plus d’un million de visiteurs au cours du premier semestre de l’année.

Le tourisme comme vecteur de l’économie costaricienne L’industrie touristique du Costa Rica poursuit sa croissance en 2023, avec une augmentation de 19,4 % du nombre de visiteurs par rapport au premier semestre de l’année 2022, dépassant ainsi les chiffres de 2019. Cette tendance s’inscrit dans une politique de reprise des activités post-pandémie, le secteur du tourisme étant l’un des principaux moteurs économiques du pays. Elle s’explique par un certain nombre de facteurs, notamment les excellents résultats du pays en matière de sécurité, sa beauté naturelle et son large éventail d'activités et d'attractions, et enfin son engagement constant en matière de durabilité et de protection de l’environnement.



Les données les plus récentes de l'enquête sur l'emploi récoltées par l'Institut national des statistiques et du recensement indiquent que l'industrie a généré 158 810 emplois directs au premier trimestre 2023. Elles montrent également une reprise dans les secteurs de l'hébergement et du transport par rapport au premier trimestre 2022.



Cette forte croissance du tourisme est un signe positif pour l'économie de ce pays qui compte un peu plus de 5 millions d’habitants, et devrait se poursuivre dans les mois à venir. L'industrie touristique du pays est bien placée pour tirer parti de la demande mondiale croissante de voyages durables et responsables.



C’est dans cette perspective d’évolution constante que le Ministre du tourisme costaricien, Mr. William Rodriguez Lopez, rencontrera les professionnels du secteur tout au long du salon, afin d’évoquer les actualités et tendances de la destination, créer des synergies et planifier les futurs projets entre le Costa Rica et la France.



En effet, les Français sont toujours plus nombreux à vouloir visiter le pays de la Pura Vida : entre le mois de janvier et le mois de juin 2023, plus de 44 000 Français se sont rendus au Costa Rica, ce qui en fait le deuxième marché émetteur derrière l’Allemagne.



L’éternel « Champion » de la Terre En 2019, le Costa Rica a reçu la plus haute distinction environnementale décernée par l’ONU, pour son rôle dans la protection de la nature et la mise en place de politiques ambitieuses de lutte contre le changement climatique. Un plan détaillé pour décarboniser l’économie d’ici 2050 avait alors été présenté, conformément à l’Accord de Paris sur le climat et aux objectifs de développement fixés par l’ONU. Ce plan comporte des objectifs ambitieux à moyen et à long terme et concerne tous les secteurs, des transports à l’énergie, en passant par les déchets et l’utilisation des sols.



L’un des objectifs du plan prévoyait d’atteindre les 100 % d’électricité en provenance d’énergies renouvelables d’ici 2030. En 2022, le pays annonçait produire 98,58% de son électricité grâce aux ressources renouvelables, soit une hausse de plus de 3 % par rapport à 2019.



Fin 2022, l'Institut costaricien du tourisme (ICT) rejoignait le Conseil mondial du tourisme. A travers cette adhésion, le pays souhaite renouveler ses objectifs et les orienter dans les domaines du leadership en matière de durabilité, et le renforcement des compétences du secteur privé. Mr. William Rodriguez Lopez, Ministre du tourisme du Costa Rica, déclarait alors « Nous sommes honorés de devenir un pays membre du Conseil mondial du tourisme durable (…) nous sommes aussi convaincus que nous pouvons nous enrichir mutuellement et unir nos efforts pour faire progresser les politiques et pratiques de durabilité dans le secteur des voyages et du tourisme ».



Monsieur le Ministre du tourisme du Costa Rica, l’Institut Costaricien du tourisme et les représentantes de l’Office du tourisme du Costa Rica vous accueilleront toute la durée du salon, du 3 au 5 octobre 2023, sur le stand A055.



Office du tourisme du Costa Rica



Madison Soares, PR Account Manager :

Edna Jaime, Trade Account Manager :

01 40 28 10 00









Office du tourisme du Costa RicaMadison Soares, PR Account Manager : ms@indigofrance.com Edna Jaime, Trade Account Manager : ej@indigofrance.com 01 40 28 10 00

