Le DITEX 2020 ouvre ses portes aux acteurs du tourisme français !

Ainsi une offre spéciale est proposée à chaque région qui pourra venir avec 5 réceptifs de son choix afin de prendre place sur un espace dédié à ces destinations.



Tous les acteurs du tourisme français sont également les bienvenus.



Pour les professionnels du tourisme spécialistes de l'Hexagone, ce sera l'occasion de présenter leurs pépites, leurs voyages hors des sentiers battus et de démontrer leur savoir-faire made in France à des professionnels du tourisme en recherche de produits à vendre !



Francis Rosales, directeur du salon Ditex/Top Cruise précise : "un salon doit être à la fois le reflet d'un secteur, mais également le promoteur de nouveautés et de changements. En ouvrant le salon aux acteurs spécialistes de la France, nous suivons cette logique et offrons par la même occasion un nouveau canal de rencontres entre le tourisme incoming et outgoing trop longtemps cloisonné. Partir en France veut aussi dire voyager !"



Ne ratez pas le rendez-vous !