Le DITEX noue un partenariat avec les associations de commerciaux tourisme

Pour booster la promotion du DITEX auprès des agences de voyages, le salon a noué un partenariat avec les associations de commerciaux du tourisme.



Ces dernières se feront le porte-voix et le relais auprès du réseau de distribution.



Le DITEX accueillera également ces associations les 18 et 19 mars 2020 au Palais du Pharo à Marseille dans le but d'organiser une rencontre inter-association dans le cadre du salon.



" L'objectif est de créer un lien sur le rendez-vous B2B du Sud de la France entre les différentes associations et un rapprochement dans le but de travailler sur l'union de ces associations" , explique Sabri Sabri Trabelsi, président de l'ARCTOUR.



Plusieurs d'entres-elles ont d'ores et déjà répondu présentes à savoir IMPACT, PACTOL et ARCTOUR. D'autres confirmations sont à venir.