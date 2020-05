Le Futuroscope rouvrira ses portes à partir du 13 juin 2020

Le Parc sera accessible dans un premier temps, uniquement sur réservation, à partir de son site Internet wwww.futuroscope.com. L’ensemble des mesures adoptées est basé sur les principes des gestes barrières, de la distanciation physique et d’hygiène. Globalement sur l’ensemble du site, visiteurs trouveront : marquages au sol, fréquence renforcée de nettoyage et désinfection, installation de 200 points de distribution de gel hydroalcoolique…Le port du masque sera recommandé pour les visiteurs sur l’ensemble du parc et obligatoire dans certaines zones.