"Le Hameau des Baux", le nouvel hôtel chic des Baux-de-Provence Cet établissement qui compte 21 chambres et suites, deux restaurants, un bar, un Spa est la première adresse des "Hôtels Les Petites Maisons"

Le duo formé par Guillaume Multrier et Aurélie Blanquart, deux passionnés d'hôtellerie, a voulu imaginer un "autre luxe hôtelier contemporain". Cette ambition trouve sa première incarnation au "Hameau des Baux", un 4 étoiles ultra-chic niché au coeur du Parc Naturel Régional des Alpilles.



Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 27 Juillet 2023

Tous deux passionnés d'hôtellerie, Guillaume Multrier et Aurélie Blanquart avaient l'ambition d'imaginer " un autre luxe hôtelier contemporain" . Pour concrétiser leur projet, ils ont forgé le concept "Les Hôtels Les Petites Maisons".



Cet audacieux projet vient de trouver sa première traduction avec étoiles atypique mais très chic -le luxe avec "le côté guindé en moins" , soulignent ses créateurs-, est planté face au cœur du Parc Naturel Régional et à 5 mn du mythique château des Baux-de-Provence, dans



Il est une invite à se retrouver au calme, dans une atmosphère joyeusement raffinée et décontractée avec ceux que l’on aime : son conjoint, sa famille ou une bande de copains.



Le "Hameau des Baux" offre en effet l’ambiance chaleureuse d’une maison de vacances au milieu d'une nature méditerranéenne omniprésente. Il a, comme son nom le suggère, l'allure d'un hameau provençal plein de charme : au milieu, une placette avec fontaine chantante sous les platanes ; tout autour, dispersés ici et là, des mazets en pierre de pays qui accueillent les 21 chambres et suites (de 35 à 65 m2) ; et, aussi, un mas principal (le "grand mas"). Partout, de très grands espaces intérieurs, pensés comme des maisons d’amis où l’on s’inviterait pour l’été.



Avec son architecture typiquement provençale, ses voûtes, ses dallages de pierre, son escalier habillé de ferronnerie noire, ses grands canapés moelleux, ses fauteuils d'allure contemporaine, le "Grand mas" est le cœur battant du "Hameau des Baux".



Un soin particulier a été apporté aux deux restaurants et au bar, dont le Guillaume Multrier et Aurélie Blanquart ont souhaité qu'ils aient "l'accent provençal" et qu'ils incarnent " le goût d ’être ensemble".



Julie Chaix la jeune cheffe, est une enfant du pays. Fille de maraîcher, elle a ramassé tomates, poivrons et aubergines en famille dès son plus jeune âge et a été initiée à la cuisine par sa grand-mère, qui la régalait de daube provençale dès le petit déjeuner !



Elle a fait ses premières armes à 15 ans chez Anne-Sophie Pic, avant de rejoindre Alain Ducasse d’abord au Louis XIV à Monaco puis à New York pendant un an. De retour en France, elle a travaillé à La Bastide de Moustiers aux côtés de Christophe Martin qu’elle a suivi à Valbonne avant que le destin ne l’emmène en Suisse à Genève, où elle a rencontré Franck Ferigutti, Meilleur Ouvrier de France.



Les deux restaurants du "Hameaux des Baux" vont lui donner l'occasion de donner la mesure de son talent et de son amour du terroir provençal. avaient l'ambition d'imaginer ". Pour concrétiser leur projet, ilsCet audacieux projet vient de trouver sa "Le Hameau des Baux" . Ce 4-le luxe avec, soulignent ses créateurs-, est planté face au massif des Alpilles, , dans le Sud de la France. Il est une invite à se retrouver au calme, dans une atmosphère joyeusement raffinée et décontractée avec ceux que l’on aime : son conjoint, sa famille ou une bande de copains.Leoffre en effet l’. Il a, comme son nom le suggère,plein de charme : au milieu, une placette avec fontaine chantante sous les platanes ; tout autour, dispersés ici et là, des mazets en pierre de pays qui accueillent les(de 35 à 65 m2) ; et, aussi, un mas principal (le "grand mas"). Partout, de très grands espaces intérieurs, pensés comme des maisons d’amis où l’on s’inviterait pour l’été.Avec son architecture typiquement provençale, ses voûtes, ses dallages de pierre, son escalier habillé de ferronnerie noire, ses grands canapés moelleux, ses fauteuils d'allure contemporaine, le "Grand mas" est le cœur battant du "Hameau des Baux".Un soin particulier a été apporté auxet au, dont le Guillaume Multrier et Aurélie Blanquart ont souhaité qu'ils aientet qu'ils incarnentFille de maraîcher, elle a ramassé tomates, poivrons et aubergines en famille dès son plus jeune âge et a été initiée à la cuisine par sa grand-mère, qui la régalait de daube provençale dès le petit déjeuner !Elle a fait ses premières armes à 15 ans chez Anne-Sophie Pic, avant de rejoindre Alain Ducasse d’abord au Louis XIV à Monaco puis à New York pendant un an. De retour en France, elle a travaillé à La Bastide de Moustiers aux côtés de Christophe Martin qu’elle a suivi à Valbonne avant que le destin ne l’emmène en Suisse à Genève, où elle a rencontré Franck Ferigutti, Meilleur Ouvrier de France.Les deux restaurants du "Hameaux des Baux" vont lui donner l'occasion de donner la mesure de son talent et de son amour du terroir provençal.

Le Hameau des Baux, arty, résolument Les "Hôtels Les Petites Maisons" ont été pensés, par leurs deux concepteurs, autour de trois dimensions indissociables : le bien-être et le luxe de prendre soin de soi ; les plaisirs de la table et la joie de partager des moments uniques ; et, enfin, l’art et la beauté.



Logiquement donc, "Le Hameau des Baux" qui en est la première incarnation, revendique une vraie démarche artistiquee : des œuvres d’art sont installées partout, dans les chambres, comme dans les espaces communs et les jardins. Par ailleurs, des expositions temporaires thématiques sont organisées, avec carte blanche à une galerie d’art, grâce à la curatrice et directrice artistique Constance Breton.



Sous l’impulsion de cette dernière, trois partenariats par an seront noués avec des galeries locales, parisiennes ou internationales. Pour l’été 2023, carte blanche à la galerie arlésienne & parisienne Sultana, avec l’exposition « Peinture Nature » autour de trois artistes aux univers très différents, Matthias Garcia, Gavin Perry et Jacin Giordano.



Pour offrir tout à fait la vitrine souhaitée "à l’art et à la culture", le "Hameau des Baux" entend "décloisonner les univers" en proposant aussi résidences d’artistes, déambulation poétique dans le parc, signée de l’artiste arlésienne multifacettes Céline Pujol, guide arty des environs, atmosphères musicales dédiées à chaque espace et moment par l’artiste plasticien Samuel Boutruche, coin librairie et bibliothèque, design végétal des jardins et créations florales par Fleurs d’Arles...



Selon ses deux créateurs, le concept les "Hôtels Les Petites Maisons" a "vocation à se développer". "Le Hameau des Baux" devrait donc avoir des petits frères ou des petites soeurs.

Lu 21 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Le voco Zeal Exeter Science Park, premier hôtel bas carbone du groupe InterContinental Île Maurice : le LUX Belle Mare rouvrira ses portes le 1er octobre 2023