Le Japon lance sa nouvelle campagne mondiale « Japan. Unforgettable »

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Enjoy my Japan

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une destination où chacun peut vivre une expérience unique, quelle que soit la saison

b[L'Office National du Tourisme Japonais a officiellement lancé sa nouvelle campagne internationale intituléeJapan. Unforgettable.]bAprès la réussite de sa précédente opération "", l'organisme cible désormais un public précis : les personnes qui envisagent de visiter le pays sans avoir encore franchi le pas.Pour concevoir cette campagne, une étude approfondie a été menée sur, afin d'adapter au mieux les contenus vidéo et les messages aux attentes des touristes internationaux. Le site internet de campagne, traduit en 6 langues, propose des outils immersifs, des suggestions d'itinéraires et des conseils pratiques pour aider les futurs visiteurs à planifier leur séjour.», rappelle le message central de cette initiative. En valorisant les paysages naturels, la gastronomie régionale et le patrimoine culturel,et à favoriser un développement durable en région.