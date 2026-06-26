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Le Japon lance sa nouvelle campagne mondiale « Japan. Unforgettable »

promouvoir ses trésors régionaux au fil des 4 saisons


L’Office National du Tourisme Japonais (JNTO) déploie un dispositif digital d'envergure pour inciter les voyageurs hésitants à franchir le pas, en mettant en avant la diversité des régions et des saisons.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 29 Juin 2026 à 12:28

Le Japon lance sa nouvelle campagne mondiale « Japan. Unforgettable », Depositphotos.com Photo by mrsiraphol
Le Japon lance sa nouvelle campagne mondiale « Japan. Unforgettable », Depositphotos.com Photo by mrsiraphol
CroisiEurope
b[L'Office National du Tourisme Japonais a officiellement lancé sa nouvelle campagne internationale intitulée « Japan. Unforgettable ».]b

Après la réussite de sa précédente opération "Enjoy my Japan", l'organisme cible désormais un public précis : les personnes qui envisagent de visiter le pays sans avoir encore franchi le pas.

Pour concevoir cette campagne, une étude approfondie a été menée sur 10 marchés stratégiques, dont la France, afin d'adapter au mieux les contenus vidéo et les messages aux attentes des touristes internationaux. Le site internet de campagne, traduit en 6 langues, propose des outils immersifs, des suggestions d'itinéraires et des conseils pratiques pour aider les futurs visiteurs à planifier leur séjour.

« Le Japon, une destination où chacun peut vivre une expérience unique, quelle que soit la saison », rappelle le message central de cette initiative. En valorisant les paysages naturels, la gastronomie régionale et le patrimoine culturel, le JNTO cherche à encourager le tourisme en dehors des grands axes habituels et à favoriser un développement durable en région.

Une fréquentation historique portée par la diversification des marchés

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Ce lancement s'inscrit dans un contexte de croissance exceptionnelle pour le tourisme nippon. Le pays a attiré 36,87 millions de visiteurs internationaux en 2024, avant d'établir un nouveau record historique en 2025 avec 42,68 millions de voyageurs.

Cette dynamique s'accompagne d'une évolution notable du profil des touristes grâce à la stratégie de diversification menée par l'organisme.

Si les voyageurs asiatiques restent majoritaires, leur part est passée de 83% avant la pandémie à 77% en 2025, au profit d'une progression régulière des visiteurs en provenance d'Europe, des Amériques et d'Océanie.

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Tags : japon
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