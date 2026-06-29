Pikachu prend les commandes : ANA dévoile de deux avions aux couleurs des Pokémon

Le calendrier des vols et les réseaux de distribution de ces deux appareils ciblent des publics distincts. Le « Pokémon Jet Red » sera affecté au réseau intérieur japonais dès la fin du mois de juillet 2026. De son côté, le « Pokémon Jet Green » franchira les frontières pour desservir les liaisons internationales de la compagnie, à une date qui sera précisée ultérieurement par le transporteur.



À bord, l'expérience se veut totalement thématique pour les voyageurs. Les cabines disposeront d'aménagements et d'illustrations originales conçus par ANA pour l'occasion.



Des housses d'appuie-tête personnalisées seront disponibles en Classe Économique sur les vols intérieurs, ainsi qu'en Économique et Premium Économique sur le réseau international.



Des gobelets et serviettes seront aussi disponibles édition limitée. Les tasses afficheront le logo officiel du 30e anniversaire de Pokémon, tandis que les serviettes en papier s'inviteront également en Classe Affaires sur les trajets internationaux.



Enfin, chaque voyageur recevra un autocollant d'embarquement promotionnel exclusif et unique par vol, dont le visuel reste à découvrir.