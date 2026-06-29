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Pikachu prend les commandes : ANA dévoile de deux avions aux couleurs des Pokémon

Une collaboration historique célébrée dans les airs entre la compagnie japonaise et la célèbre franchise


A l'occasion des 30 ans de la licence, All Nippon Airways s'associe à The Pokémon Company pour lancer une série spéciale de trois Boeing 787 personnalisés. Les deux premiers appareils révélés, le « Pokémon Jet Red » et le « Pokémon Jet Green », entreront en service dès la fin juillet 2026 sur les ligne intérieures et internationales.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 30 Juin 2026 à 12:36

ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon, images by ANA
ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon, images by ANA
CroisiEurope
All Nippon Airways (ANA) et The Pokémon Company unissent à nouveau leurs forces pour célébrer un jalon majeur.

Trente ans après la sortie initiale des versions Rouge et Verte au Japon, les deux géants nippons révèlent les designs des deux premiers appareils d'une série qui en comptera trois.

Baptisés « Pokémon Jet Red » et « Pokémon Jet Green », ces Boeing 787 arboreront des livrées exclusives directement inspirées de l'univers des monstres de poche.

Le groupe ANA souligne sa volonté de continuer à proposer des expériences de voyage enrichissantes :

« En partenariat avec Pokémon, le groupe ANA reste déterminé à créer des expériences de voyage enrichissantes qui créent du lien, permettent de faire des découvertes et apportent la joie de voyager aux passagers du monde entier. »

Le design du premier appareil, le « Pokémon Jet Red » (un Boeing 787-8 immatriculé JA819A), met en scène Pikachu aux côtés des Pokémon de type Feu : Salamèche, Héricendre, Poussifeu, Ouisticram, Gruikui, Feunnec, Flamiaou, Flambino, Chochodile et Caloulou.

Ces Pokémon sont des "Starters" qui sont proposés aux joueurs comme premiers partenaires, avec d'autres Pokémon de type Plante et Eau.

Le second, le « Pokémon Jet Green » (un Boeing 787-9 immatriculé JA923A), adopte la même logique visuelle en mettant à l'honneur, une fois de plus Pikachu, avec les "starters" de type Plante : Bulbizarre, Germignon, Arcko, Tortipouss, Vipélière, Marisson, Brindibou, Ouistempo, Poussacha et Broussatif.

Les passionnés de la franchise attendent désormais le dévoilement du troisième modèle, logiquement baptisé « Pokémon Jet Blue » avec les "starters" de type Eau.

Une mise en service progressive et une expérience immersive à bord

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Le calendrier des vols et les réseaux de distribution de ces deux appareils ciblent des publics distincts. Le « Pokémon Jet Red » sera affecté au réseau intérieur japonais dès la fin du mois de juillet 2026. De son côté, le « Pokémon Jet Green » franchira les frontières pour desservir les liaisons internationales de la compagnie, à une date qui sera précisée ultérieurement par le transporteur.

À bord, l'expérience se veut totalement thématique pour les voyageurs. Les cabines disposeront d'aménagements et d'illustrations originales conçus par ANA pour l'occasion.

Des housses d'appuie-tête personnalisées seront disponibles en Classe Économique sur les vols intérieurs, ainsi qu'en Économique et Premium Économique sur le réseau international.

Des gobelets et serviettes seront aussi disponibles édition limitée. Les tasses afficheront le logo officiel du 30e anniversaire de Pokémon, tandis que les serviettes en papier s'inviteront également en Classe Affaires sur les trajets internationaux.

Enfin, chaque voyageur recevra un autocollant d'embarquement promotionnel exclusif et unique par vol, dont le visuel reste à découvrir.

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Tags : ana, japon
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