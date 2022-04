Appli mobile TourMaG



Le Marina Hôtel Club vous invite à un eductour dans le Golf de Saint Tropez

Le Marina Hotel Club est un hôtel deux étoiles situé à Cogolin, dans le golfe de Saint-Tropez.

A seulement 4min de la plage, il est situé au cœur d’un grand parc arboré de 13 hectares. L’ambiance y est conviviale, familiale, propice à la détente, mais aussi festive !

Les services et infrastructures du Marina Hotel Club Ouvert du 1er mars au 15 octobre, le Marina Hotel Club propose tous les services nécessaires pour accueillir les groupes et passer un excellent séjour avec la mise à disposition des services suivants :



● Un parking privé gratuit pour les autocars et les voitures

● Une connexion wifi gratuite

● Un terrain multi-sports avec terrains de tennis, tables de ping pong, et terrain de pétanque et de jeux de boules (le prêt de matériel est inclus)

● La location de vélo

● Un restaurant snack

● Un bar

● Les déplacements en voiturette

● Une boulangerie patisserie

● Une belle piscine



Ses 167 chambres bénéficient de tout le confort nécessaire pour passer un séjour mémorable, avec soit une terrasse en rez-de-chaussée, soit un balcon à l’étage.



Elles sont équipées d’un mini bar, du wifi gratuit, d’une douche, de wc, de placards. Certains chambres sont équipées avec la climatisation et une télévision. Des chambres sont également adaptées aux personnes à mobilité réduite.



Un hôtel aux multiples facettes pour les groupes Le Marina Hotel Club possède de nombreux atouts pour les groupes de toutes les tailles :



● Une tarification adaptée aux groupes, avec un rapport qualité-prix imbattable dans tout le golfe de Saint-Tropez

● Un petit déjeuner buffet, idéal pour les groupes

● Un restaurant adapté pour les grandes tablées et des menus dédiés pour les groupes

● La possibilité d’opter pour un forfait demi-pension ou pension complète

● Une mise à disposition d’une documentation touristique sur la région

● La situation géographique idéale, avec la proximité immédiate du centre de Saint-Tropez, de nombreux commerces, restaurants, bars, centre de loisirs nautiques, du port Cogolin et Grimaud

● Une équipe chaleureuse, accueillant et aux petits soins de ses clients qu’il se fait une joie de recevoir



Une superbe région à découvrir aux alentours du Marina Hôtel Club Le Marina Hôtel Club est le point de départ idéal pour partir à la découverte de la magnifique région de la Côte d’Azur et de Saint-Tropez.



A deux pas, des escapades permettent de flâner dans les jolies rues de Saint-Tropez, admirer les bateaux dans le port, et se balader le long de la côte et dans les terres. L’ancien château romain à Grimaud, le village de Ramatuelle, les jolies plages du Cap Camarat ou de Briande à la Croix-Valmer : la région regorge de sites sublimes à découvrir.



L’hôtel est également situé à proximité du parc d’attraction de Luna Park. De plus, la région bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel, toute l’année.



Eductour Groupes - 13-14 mai 2022 :

Si vous souhaitez vous inscrire,



Les équipes du Marina Hotel Club vous attendent… Un eductour dédié pour les groupistes et agences groupes est organisé les 13 et 14 mai 2022 pour découvrir le Marina Hotel Club et les atouts de la région, afin de booster la venue de groupes pour la saison 2022 et 2023, notamment hors-saison (mai, juin, septembre, octobre).Si vous souhaitez vous inscrire, cliquez ici Les équipes du Marina Hotel Club vous attendent…

Contact :

Téléphone : +33 4 94 96 66 75



Questions à propos de l’eductour

Travel-Insight

Emmanuelle Winter –

Clémence Engler –

Pour vos devis groupes : contactmarinahotelclub@gmail.com Téléphone : +33 4 94 96 66 75Questions à propos de l’eductourTravel-InsightEmmanuelle Winter – emmanuelle@travel-insight.fr Clémence Engler – clemence@travel-insight.fr

