Le Street Art tient le haut du pavé à Düsseldorf

Si vous êtes branché Pop Art et Street Art, alors Düsseldorf est the place to be cet automne.



L'exposition commence aux origines du Street Art dans le Bronx new-yorkais, avec la street photography documentaire des années 1970 à 1990 de Ricky Powell, Martha Cooper ou Futura, et les premiers stencils (pochoirs) et pastings (affiches) de Banksy et Swoon.



Le Street Art est issu de divers courants de la contre-culture, notamment ceux de la protestation et de la désobéissance civile des années 1960 et 70.



Aux États-Unis, les jeunes graffeurs taguaient leurs noms ou des signes sur les buildings et les rames de métro.



Plus tard, les graffs, devenus de plus en plus sophistiqués, couvriront des murs entiers.



Les villes se sont ainsi transformées en gigantesques galeries, médiums de communication et de négociation des questions sociales.



Les pionniers du Street Art ont pris de grands risques. Ils sont restés et restent souvent anonymes car hors-la-loi.