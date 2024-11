Le Vermont, l’État Nature

Entretien avec Heather Pelham, Directrice du Département du tourisme et du marketing du Vermont.



Rédigé par Brand USA le Vendredi 8 Novembre 2024

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre destination ? Le Vermont est un endroit unique, où l'on peut ralentir, regarder autour de soi et respirer. Surnommé l'État des montagnes vertes, il se caractérise par sa population chaleureuse et sa végétation luxuriante et offre beaucoup d'espace pour profiter des panoramas sur les montagnes et explorer les lacs, les étangs et les sentiers en toute saison. De jour comme de nuit, les centres-villes historiques vous accueillent avec des trésors cachés, des délices culinaires de la ferme à la table, et des boissons artisanales de classe mondiale.



Le Vermont peut vous inspirer, vous restaurer et vous amener à un tout nouvel état d'esprit.



Quels sont les 3 incontournables de la destination ? ● Visite de l'usine de crème glacée Ben & Jerry’s, originaire du Vermont, une visite ludique pour apprendre tous les secrets de la fabrication de la célèbre crème glacée



● Burlington, ville universitaire très fréquentée connue notamment pour son lac Champlain



● Hildene, la Lincoln Family Home, l'ancienne résidence d'été de Robert Todd Lincoln et de son épouse Mary Harlan Lincoln



Le saviez-vous ?

- Le Vermont produit plus de sirop d'érable que n'importe quel autre État américain.

- En 1968, le Vermont a interdit les panneaux publicitaires et c'est l'un des trois seuls États à l'avoir fait.

- La capitale du Vermont est Montpelier, la plus petite capitale d'État des États-Unis (8 000 habitants) et la seule capitale américaine sans McDonald's ni Starbucks.



Quelle est votre grande nouveauté pour 2025 ? L'année 2025 marque le 75eme anniversaire du Trapp Family Lodge, lieu de résidence de la famille Von Trapp dans La Mélodie du Bonheur. Des événements seront organisés tout au long de l'année pour célébrer cet événement.



Avez-vous des conseils à donner aux voyageurs français ?



Pour en savoir plus : https://vermontvacation.com Les voyageurs français peuvent profiter des vols directs entre Paris et Montréal et combiner le Québec et le Vermont pour leurs vacances. Montréal est à moins de deux heures de Burlington, Vermont.

