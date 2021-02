Le Visa Premium à l’île Maurice Travailler les pieds dans l’eau ? Le rêve se concrétise grâce au Premium Visa, mis en place par le gouvernement Mauricien.

Sensation de vacances trop courtes ? Atmosphère anxiogène ? Routine infernale du boulot – métro – dodo ? Devenez maître de votre destin et venez séjourner en toute sécurité dans un cadre idyllique à l’île Maurice.

Rédigé par Office de tourisme de l’île Maurice le Lundi 15 Février 2021

Paradis tropical au cœur de l’océan Indien, l’île Maurice propose désormais un nouveau visa de voyage : le Visa Premium. Ce visa permet de séjourner à l’île Maurice pour une durée d’un an, renouvelable. Touristes, retraités ou professionnels sont encouragés à venir s’installer et profiter dès à présent d’un environnement présentant une situation sanitaire maîtrisée et sécurisée.

Soyez libre de séjourner en toute liberté dans un cadre luxuriant, entouré de verdure et de plages paradisiaques.

Travaillez à distance dans un cadre exceptionnel et trouvez l’équilibre parfait entre votre vie professionnelle et votre vie privée.

Retraité ? Passez du bon temps dans une destination « COVID-safe » tout en profitant des eaux cristallines et du climat doux et tropical qu’offre l’île Maurice. Combinez les moments de détente en famille avec la chaleur et la convivialité des habitants et prolongez votre sentiment de vacances toute l’année.



Qui peut prétendre à ce visa ? Pour bénéficier du Visa Premium, les demandeurs doivent répondre aux critères suivants :



● Être en mesure de prouver la non-intentionnalité de rentrer sur le marché du travail local de l’île Maurice

● Avoir une source de revenu étrangère

● Être capable de prouver votre intention de séjourner à long terme



Quelles sont les démarches à effectuer ? Le Premium Visa est délivré gratuitement. Il n'y a pas de frais à prévoir non plus pour le traitement des demandes.

La procédure est simplifiée et s’effectue en ligne, sur le site de l'EDB.

Les documents à fournir lors de la demande sont les suivants :

● Un passeport valide

● Une copie de vos billets d’avion aller-retour

● Une photo d’identité au format passeport

● Avoir souscrit à une assurance voyage et santé couvrant toute la période de votre séjour

● Avoir des preuves de fonds suffisants pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant votre séjour, comme un relevé bancaire

● Une réservation de quarantaine et de logement post quarantaine



Une fois la demande soumise, elle sera approuvée dans les 48 heures ouvrés puis le e-visa vous sera délivré par e-mail.



A propos de l’office de tourisme de l’île Maurice plages de sable blanc et ses hôtels luxueux.

Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année.



L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis. Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.



Pour plus d'informations sur l'île Maurice :

Site internet : www.tourism-mauritius.mu/fr

Mail : ilemaurice@interfacetourism.com

Tél : 01 53 25 12 07



