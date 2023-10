Le challenge TravelCamp Sud revient pour une 4e édition

seront sélectionnés suite à l'appel à candidatures, en fonction du potentiel des idées et de l'avancement des candidats.Une attention particulière sera portée aux projets, de service ou d'usage, avec un accent sur le développement durable, la mobilité, la gestion des flux, la gestion des ressources, et l'amélioration de l'expérience client.Ces projets s'engageront ensuite dans une période de challenge organisées surréunissant des experts autour de 2 axes : des ateliers de co-création rassemblant des experts, des étudiants en tourisme et événementiel, ainsi que des mentors pour développer des prototypes présentés en pitch en fin de journée.Il y aura également des mini-ateliers spécialisés, adaptés aux projets sélectionnés.À la fin du challenge, un jury d'experts de l'innovation et du tourisme désignera jusqu'à 20 gagnants qui serontau sein de Provence Travel Innovation ou LINKEUS Incubation