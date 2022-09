Le groupe Misterfly devient Digitrips

Le nouveau nom et la nouvelle identité de marque de Digitrips « reflètent également la nature innovante des technologies de voyage du groupe » : marque blanche, API, outils de réservation dédiés aux agents, solutions SaaS pour l’hôtellerie, TMC…



« En outre, le changement de marque reflète la nature "au-delà de l'aérien" de l'entreprise, qui vend des hébergements, des voitures, des transferts, des forfaits et d'autres services tels que des assurances des options de flexibilité et des solutions de paiement comme "buy now pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) ».



Emilie Dumont, directrice générale de Digitrips, commente : "Ce nouveau nom et cette nouvelle identité de marque reflètent le fait que 90 % de nos activités sont des activités B2B et que nous avons depuis longtemps dépassé le cadre du transport aérien pour vendre toute une gamme de produits et de services de voyage et même des solutions logicielles SaaS.



En outre, si la France reste notre marché principal, nous nous sommes développés au-delà des frontières de l'Hexagone ces dernières années et nous avons des projets ambitieux pour poursuivre notre croissance internationale à l'avenir".



Nicolas Brumelot, PDG et cofondateur de Digitrips, ajoute : "Je tiens à remercier toute l'équipe pour son travail acharné et son innovation au cours des sept dernières années, ainsi que chaque client pour sa collaboration et sa fidélité - ce qui nous a permis de gérer plus de 5 000 000 de voyageurs en si peu de temps depuis le lancement. Pour l'avenir, nous pensons que le nouveau nom et la nouvelle identité de marque correspondent mieux à la société B2B diversifiée et innovante que nous sommes."