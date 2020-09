Le nouveau fleuron de Carnival, « Mardi Gras » effectue ses premiers essais en mer en Finlande

Le Mardi Gras sera le premier navire nord-américain à utiliser le gaz naturel liquéfié (GNL). Il devrait entrer en service en 2021, au départ de Port Canaveral. Son frère jumeau, le Carnival Celebration, est également en cours de construction aux mêmes Chantiers de Meyer Turku et devrait prendre la mer en 2022.



Le navire a effectué ses premiers essais en mer deux semaines après avoir été alimenté avec succès en GNL pour la première fois.



Les essais ont débuté à Airisto, près de la ville de Turku en Finlande, le matin du 28 septembre, et devraient durer 10 jours. Ensuite, le Mardi Gras retournera au chantier naval où se poursuivra son armement jusqu’à sa livraison prévue en février prochain.



A partir de février 2021, le navire effectuera des itinéraires d'une semaine depuis la Space Coast (région de port Canaverale). Il embarquera six zones distinctes à bord, offrant des expériences en matière de gastronomie, de boissons et de divertissements. Il y aura également «Bolt », la toute première montagne russe en mer…