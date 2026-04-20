Le paiement fractionné, réflexe anti-crise pour piloter l'incertitude Alma, partenaire du Forum des Pionniers 2026 en Egypte

Comment vendre quand les prix grimpent et que l'incertitude géopolitique paralyse les décisions des clients ? Alors que le secteur du voyage enregistre -15% de réservations en mars 2026, le paiement fractionné s'impose comme un véritable outil de pilotage face à la crise. Décryptage avec Alma.



Rédigé par Florent Dhome le Lundi 20 Avril 2026 à 06:20

La chute libre des réservations au printemps 2026 Les chiffres du baromètre EDV-Orchestra publiés en avril 2026 dessinent un paysage de crise pour le secteur du voyage. Mars enregistre une chute de 15% en nombre de dossiers et de 19,4% en volume d'affaires pour les réservations, tandis que les départs sont en recul de 9,7% en nombre de voyageurs.



Le long-courrier s'effondre en particulier sous l'effet des tensions au Moyen-Orient, avec -29% de dossiers. En cause, les perturbations des hubs aériens du Golfe (Émirats Arabes Unis et Qatar), tandis que l'Égypte et la Turquie perdent plus de 66% de leurs réservations.



Et pour l'été 2026, les perspectives confirment cette tendance dégradée : les réservations pour juillet-août affichent déjà un retard de 7% en volume d'affaires par rapport à l'année précédente. Plus révélateur encore, la part du late booking progresse de 7% par rapport à 2025.



Cette dynamique pèse lourd pour les agences et tour-opérateurs : mars et avril, traditionnellement les mois clés pour verrouiller les ventes estivales, se révèlent décevants, créant une pression inédite sur la trésorerie.

Le paiement fractionné, levier immédiat face à la crise Dans ce contexte tendu, le paiement fractionné (ou BNPL, “buy now pay later”) émerge comme une réponse opérationnelle immédiate. Premier levier : lever le frein budgétaire alors que les prix s'envolent. Le panier moyen pour l'été 2026 atteint déjà 3 040 €, et les packages long-courrier s'envolent sous l'effet conjugué de la hausse du kérosène et de la raréfaction des capacités aériennes.



Dans cette configuration, la possibilité de fractionner le paiement en 2, 3 ou 4 fois sans frais transforme radicalement la perception du coût. Les données sectorielles compilées par Alma le confirment : le BNPL génère une hausse de 20% du panier moyen pour les packages combinant transport et hébergement. Cette progression traduit un basculement psychologique : plutôt que de renoncer face à un prix élevé, le client s'autorise le voyage initialement envisagé en lissant l'effort financier.



Deuxième levier, crucial dans le contexte 2026 : accompagner le virage du late booking. L'attentisme lié à l'incertitude actuelle se traduit par une explosion des réservations de dernière minute, au moment où les prix sont les plus élevés. Dans cette configuration, le paiement fractionné offre cette souplesse en quelques clics, avec la même simplicité qu'un paiement comptant, y compris sur des montants importants. Contrairement aux idées reçues qui limitent le BNPL aux petits paniers, des solutions comme Alma acceptent des transactions jusqu'à 15 000 €, couvrant ainsi l'essentiel des besoins familiaux et même des segments premium.



Troisième dimension souvent sous-estimée : l'adaptation au multicanal. Les données Alma révèlent ainsi que 40% des paiements fractionnés pour le secteur du voyage sont effectués en agences physiques. Comme lors de la crise Covid, les périodes d'incertitude voient les clients privilégier le contact humain en agence ou par téléphone pour être rassurés. Alma accompagne cette dynamique en permettant aux réseaux de proposer le paiement fractionné sur tous les canaux, garantissant une expérience homogène quel que soit le point de contact.

Pourquoi 410 opérateurs ont déjà franchi le pas avec Alma Le paiement fractionné est aujourd'hui largement adopté dans le secteur du voyage. Plus de 410 opérateurs font aujourd'hui confiance à Alma, parmi lesquels des poids lourds du secteur : SNCF Connect, Sunweb, KLM, Perfect Stay, Weekendesk, Compagnie des Alpes, Showroomprivé, Corsica Ferry, Campings.com, ou encore GNV.



Les résultats parlent d'eux-mêmes : +10% d’acquisition de nouveaux clients, 15 à 30% du chiffre d’affaires réalisé via le BNPL selon les périodes, +6% de fidélisation. Le paiement fractionné facilite la décision d'achat à chaque étape, de la découverte à la réservation répétée.



Cette performance repose sur un scoring adapté aux spécificités du voyage. Dans un secteur où les paniers sont élevés et les décisions parfois impulsives, Alma a développé une expertise métier qui garantit un taux d'acceptation maximal sans augmenter l'exposition au risque.

Quand le paiement fractionné devient incontournable Au-delà de la réponse conjoncturelle à la crise actuelle, le BNPL s'inscrit donc dans une transformation durable des comportements de consommation. Les voyageurs d'aujourd'hui refusent de choisir entre anticipation et flexibilité. Ils veulent pouvoir réserver au moment qu'ils jugent opportun, avec des modalités de paiement adaptées à leur situation personnelle.



Face à un marché durablement volatile, le paiement fractionné offre une réponse structurelle. Il transforme l'incertitude en opportunité commerciale en accompagnant les nouveaux comportements plutôt qu'en les subissant.



Pour les professionnels du voyage, Alma n'est plus juste une option mais un levier permanent de pilotage commercial. En période de crise, la solution sécurise les ventes en levant les freins budgétaires et en accompagnant le late booking . En phase de croissance, elle maximise le panier moyen et améliore la fidélisation.



Alors que les surcharges carburant s'accumulent et que les prix ne devraient pas tout de suite redescendre à un niveau d'avant-crise, attendre que les clients s'habituent aux nouveaux tarifs n'est pas une stratégie. Alma offre une réponse immédiate pour débloquer les ventes : faciliter l'achat en lissant l'effort financier, même sur des paniers qui dépassent désormais les 3 000 €. Plus de 410 opérateurs ont déjà fait ce choix.

Vous souhaitez en savoir plus ou proposer Alma à vos clients ? Email : florent.dhome@almapay.com

Site web : www.almapay.com







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