"Le remboursement des PGE est décalé d'une année" annonce Bruno Le Maire

Ce plafond d'un million de revenu par mois, pourrait être revu prochainement et baissé.



" Les PGE, certains voient approcher avec beaucoup d'inquiétude la 1er échéance de remboursement. Nous allons permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent de différer d'une année supplémentaire le remboursement du PGE.



Ce différé de remboursement est de droit pour toutes les entreprises pour tous les secteurs et qu'importe la taille de celles-ci. J'invite toutes les entreprises à se rapprocher de leurs banques pour convenir des modalités d'amortissement en prenant en compte ce nouveau délai.



Pour les autres prêts contractés, à ma demande les banques se sont engagées à examiner favorablement à toutes demandes moratoires, de reports d'échéances pour les entreprises les plus touchées par la crise, sur une base personnalisée.



Nous maintiendrons en janvier les exonérations de cotisations sociales et les aides mises en place en décembre. Avec pour objectif : 0 charge sociale pour les entreprises fermées ou lourdement pénalisés dans les secteurs liés à l'hôtellerie, le café, la restauration, la culture, le sport ou l'événementiel.



De plus, il sera possible pour les hôteliers et restauratuers, les résidences de tourisme, les remontées mécaniques de différer l'amortissement comptable des biens sous utilisés en 2020, afin de soulager les comptes des entreprises. "



Le coût est estimé à 4 milliards d'euros par mois.