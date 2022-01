Le salon Destination Montagnes - Grand Ski 2022 décalé aux 1er et 2 mars 2022

Le salon Destination Montagnes - Grand Ski 2022 devait réunir, les 25 et 26 janvier prochains à Chambéry, les professionnels de la montagne française et tour-opérateurs internationaux.



En raison de la situation sanitaire et de la reprise de l'activité dans les stations de ski après la saison banche de l'année passée, l'évènement est reporté aux 1er et 2 mars 2022 toujours à Chambéry.



"Compte tenu de la forte mobilisation des équipes commerciales pour l’accueil des visiteurs en station cet hiver et la réorientation des actions commerciales à mener sur les différents marchés en raison de la situation sanitaire, les professionnels français ont émis, par le biais de leurs représentants, le souhait de pouvoir décaler la tenue du salon afin d’être pleinement disponibles pour optimiser la saison en cours.