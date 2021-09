Le salon IFTM Top Resa fait la part belle au tourisme responsable

IFTM et ATD – Acteurs du Tourisme Durable - s'associent pour proposer aux visiteurs et exposants du salon deux journées d'échanges et de réflexion pour construire le tourisme de demain et l'avenir de notre secteur.Sous forme d’, ces deux journées auront pour but d’amener à réfléchir, écrire et questionner le futur du tourisme. Ce sera l’occasion de mener des réflexions sur un voyage plus responsable, inclusif et respectueux de la planète, des hommes et des femmes, à un tourisme social et solidaire qui fait sens.Les Agents de Voyages, à l’honneur cette année sur ce salon tant attendu, sont invités à venir se former aux nouvelles attentes des clientèles, à la vente de produits responsables, la création d'expériences de voyage responsable, à apprendre à identifier et vendre un hébergement engagé dans une démarche durable.