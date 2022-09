Le tourisme a repris de belles couleurs en Italie

Tout autre est, bien plus au sud, la Basilicate. C’est une région enclavée, malgré deux façades maritimes, au sud-est sur la mer ionienne et à l’ouest sur la mer Tyrrhénienne, située entre les régions des Pouilles, de la Campagnie et de la Calabre.



Mis à part une plaine maraîchère à l’est, c’est une région avant tout montagneuse aux sols calcaires pauvres et aux été très sec l’été. C’est dans cette région que l’écrivain italien Carlo Levi avait situé l’action de son célèbre roman : « Le Christ s’est arrêté à Eboli » qui donne à penser qu’il s’agit seulement d’une région déshéritée et abandonnée. Dans la réalité, elle est bien plus attrayante que cela.



Non seulement, Matera qui serait l’une des plus vieilles cités habitées au monde est connue pour ses sassi, ses habitats troglodytiques et elle est classée par l’Unesco, mais la Basilicate est une terre riche en nature et en culture, en parcs naturels nationaux et régionaux, en gastronomie, en vins et en traditions pittoresques. Elle a accueilli aussi le tournage de plus de 70 films !