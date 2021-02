Léa : et si "passer" par une agence de voyages n'était pas si ringard que ça ?"

C’est quand il y a un couple en face de moi que c’est le plus difficile : tu ne peux pas être à la fois sexy avec le mec et solidaire avec la fille.



Quand j’ai un couple en face de moi, je m’adresse aux deux dans un premier temps ( un peu froide et distante ) et petit à petit, je me rapproche de la fille : il faut créer un lien pour qu’elle ne se sente pas menacée par la blonde sexy que je suis, et qu’elle ait envie de me suivre ( de toute façon, c’est toujours elle qui décide parce qu’en général, les mecs ne sont pas super investis dans la préparation de leurs vacances ).



Et puis c’est un peu gros comme technique, mais quand je sors mon i-pad pour leur montrer des photos des destinations, la photo d’ouverture ( celle qui s’affiche quand j’allume l’i-pad ) est une photo de mon mari et moi encadrant le fruit de nos amours devant une petite maison cycladique.



Comme mon fils est le plus beau petit garçon du monde ( magie de l’hérédité, figure-toi… ) et que mon mec est une bombe, ça rassure mes clientes : je suis une épouse et une mère heureuse et épanouie et je ne vais piquer le mec de personne.



Je suis donc super optimiste sur le retour en grâce du métier d’agent de voyages au moment de la reprise des voyages internationaux ( il faut juste faire le dos rond encore quelques mois en attendant que la situation sanitaire se résolve et que la campagne de vaccination s’accélère ).



Il faut être patient : nous faisons le plus beau métier du monde et je crois que nous pouvons, plus qu’avant, justifier de notre valeur ajoutée : nous sommes des facilitateurs, rassurants, on propose des assurances voyages « spécial covid » et si les frontières sont fermées, on vous rembourse tout de suite.