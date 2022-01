Appli mobile TourMaG



Les Antilles françaises avec Corsair

On les nomme l’Archipel aux belles eaux et l’Ile aux fleurs, Guadeloupe et Martinique, senteurs irrésistibles, douceur d’une mer qui ne descend jamais sous les 24 °, nuits toujours étoilées. Elles sont la France sous les tropiques que la compagnie Corsair programme. En vol direct au départ de Paris Orly, Lyon, Nantes ou Bordeaux. Pointe-à Pitre et Fort-de-France sont également programmées depuis certaines grandes villes de province en partenariat Train + Air. Corsair s’occupe de tout avant et durant le vol. A bord, le passager peut choisir son repas spécial.



Rédigé par Michèle SANI le Lundi 10 Janvier 2022





Corsair programme :

● Paris Orly (vols quotidiens à partir de 378 euros)

●

●

●



A partir du 28 janvier 2022, un vol quotidien vers Pointe-à-Pitre sera opéré par un neo. Le neo prendra aussi la direction de Fort-de-France deux fois par semaine à partir du 29 janvier 2022 puis en vol quotidien sur la période estivale.



La Martinique, ses plages, ses plantations fleuries et sa Montagne Pelée 70 kilomètres de long et 30 de large suffisent à la Martinique pour offrir une étonnante diversité de climats et de paysages. L’île se découvre à travers ses champs de canne à sucre, ses bananeraies et ses plantations fleuries où foisonnent anthuriums, orchidées, bougainvillées et hibiscus.



Au gré de ses montagnes et de ses mornes, au creux de ses vallées, au détour d’une crique ou d’un village, elle est un magnifique kaléidoscope.



Au nord, couverte d’une forêt tropicale dense, la Montagne Pelée culmine à 1397 mètres. Elle ravit les amoureux de nature et de vulcanologie. A ne pas manquer : Saint-Pierre classée ville d’art et d’histoire et son musée Mémorial.



Au sud, très découpée, la côte dessine une succession de baies appelées « anses ». Leurs plages de sable blanc, cocotier et mer limpide, font le bonheur des vacanciers.

La Guadeloupe, ses plages, sa forêt primaire La Guadeloupe s’offre au monde comme un immense papillon aux ailes déployées séparées par un bras de mer, « Rivière Salée », où se déploie une magnifique mangrove. Pointe-à-Pitre, la capitale économique, touristique et culturelle de l’île est remarquablement située, à l’intersection des deux ailes non loin de cette rivière salée.



A l’est c’est « Grande Terre » au charme bucolique, aux collines douces plantées de canne à sucre, de « mornes » et de « fonds », aux plages secrètes pour qui sait les découvrir. Sillonnée par un lacis de petites routes sinueuses au tracé défiant toute logique elle se découvre au volant d’une voiture.



Le sud de Grande Terre est bordé par un chapelet de plages magnifiques. De Gosier à Saint-François, c’est la « riviera » guadeloupéenne, animée, dotée de nombreux établissements hôteliers, de restaurants, de bars, de boutiques et marinas. Elle est plébiscitée par les amateurs de farniente, de plage et de plaisirs balnéaires.



De l’autre côté de Rivière Salée, l’aile ouest du papillon aux reliefs tourmentés dominés par la Soufrière (1467 mètres) est étonnamment baptisée « Basse Terre ». Les contreforts du volcan abritent une forêt primaire vierge de toute influence humaine. C’est le Parc national, royaume des bambous géants, des fromagers, des flamboyants, des arbres du voyageur, des fougères arborescentes… Ses nombreux sentiers balisés sont un must pour les amateurs de tourisme vert.

A savoir



Temps de vol : entre 8 heures 45 et 9 heures depuis la Métropole.



Le meilleur moment pour partir est la saison sèche, de décembre à mai. Les températures oscillent entre 25°C et 27°C, et l’eau ne descend pas en dessous de 24°C. La période d’hivernage (juin novembre) chaude et humide est marquée par des pluies (violentes et courtes).



Pour entrer sur les territoires martiniquais et guadeloupéen, départements français depuis 1946, les ressortissants français n’ont besoin que de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité.



En été il y a 6 heures de moins, 5 heures en hiver par rapport à la Métropole.



Possibilités de restauration et logement pour toutes les bourses et toutes les exigences.



Pour visiter au mieux les îles, la location de voiture est une bonne option. Nombreux loueurs dans les aéroports à destination. En haute saison il est conseillé de louer avant le départ. A disposition des voyageurs : taxis individuels ou collectifs et navettes reliant les principales villes.

Un vol gourmand garanti



Rappelons également que quel que soit le tarif et la classe de voyage réservée, un repas gratuit est servi à tous les passagers.



Il est aussi possible d’agrémenter le voyage en s’offrant un repas gourmand. Il suffira de sélectionner l’un, des 4 menus à thème proposés : Italien avec des plats authentiques et traditionnels (15 €) ; Marin pour tester une offre originale « air/mer » (15 €) ; Terroir quand la cuisine française est à l’honneur (20 €) ; ou encore Gourmet pour un repas fin élaboré et servi dans de la porcelaine (28 €).

Le repas à thème est un service optionnel disponible sur toutes les destinations Corsair, de/vers Paris, pour les passagers de la classe Economy.



Et pour une expérience unique en vol, le menu Prestige disponible dans les trois classes de voyage est un repas hautement raffiné composé entre autres de homard bleu de Bretagne, de caviar Daurenki et de saumon de la maison Petrossian. Servi froid, ce repas n'est disponible qu'au départ d'Orly. (55€ en classe Business, 59€ Premium et 69€ en Economy).



Les menus Signature, sont un must, élaborés par des chefs reconnus (Venos aux Antilles). Au départ des Antilles les passagers dégusteront, par exemple, des ouassous sautés et de la langouste pochée au beurre.



Terminons cette enquête sur la « table Corsair » en précisant qu’elle répond aux exigences les plus ciblées :

Repas Végétarien : 15€ en classe Economy (gratuit en Premium et en Business). Gratuité également pour les repas sans sel, diabétique et sans Gluten ainsi que pour les repas Hindou, Kasher et Musulman (respect des cultes).



