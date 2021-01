Les Ateliers d'IFTM, inaugurés ce mardi 11h par Jean-Baptiste Lemoyne éveiller, orienter et fédérer pour agir, aller de l’avant

Dès ce mardi 12 janvier 11h le cycle des Ateliers d'IFTM sera inauguré par Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat chargé du tourisme. Cette initiative motive et rassemble un panel dense et inédit d’acteurs de l’industrie créant des synergies de partage ingénieuses et des contenus exclusifs. Avec cette série de webcasts, fidèle à son ADN de catalyseur, IFTM Top Resa répond à sa mission : éveiller, orienter et fédérer pour agir, aller de l’avant.

« Nous avons imaginé les Ateliers d’IFTM pour garder le lien avec la profession tout en apportant de nouveaux regards à une industrie en mouvement.



C'est un service accessible gratuitement, ouvert à toutes et tous. Toute l'équipe IFTM Top Resa se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021 et vous envoyer nos meilleurs vœux ! »



Tous segments confondus, ces rendez-vous hebdomadaires de janvier à mai 2021 permettront aux différentes typologies d’acteurs de l’industrie du voyage de s’informer, se former et communiquer.



Au programme, tendances, analyses, débats, focus sur les grandes régions du monde et les métiers de l’industrie. Pour assister aux Ateliers d'IFTM, l'inscription préalable est obligatoire et gratuite (ici :



Pour tout renseignement :





Demandez le programme ! Les Ateliers d’IFTM de janvier :



Mardi 12 Janvier – 11h - Focus Région

Tourisme en France : quelle reprise en 2021 ?



Ereintés par la pandémie, dans quel état d’esprit les territoires et les acteurs du tourisme en France abordent-ils l’année 2021 ? Quels sont les scénarios de reprise envisagés ? Comment vont-ils sortir de cette crise sans précédent ? Le rebond passe-t-il par une remise en question ? Si oui, à quoi le tourisme en France d’après-Covid pourrait-il ressembler ?



Participants :

Marie-Antoinette Maupertuis, Présidente, Agence du Tourisme de la Corse (ATC)

Laurent Cormier, Directeur Délégué, Auvergne Rhones Alpes

Patricia Linot, Présidente, France DMC Alliance

Didier Arino / Directeur Général Associé, Protourisme



Mardi 19 janvier - 11h

Tourisme de montagne : un espoir pour l'hiver ?



Alors que de nombreuses interrogations demeurent sur la situation sanitaire, les stations de ski espèrent sauver une partie de leur haute saison hivernale. Dans quelles conditions et avec quels protocoles sanitaires ? Changement climatique, nécessité de préserver le patrimoine naturel et culturel, attentes clients… : la crise pandémique va-t-elle accélérer la nécessaire réinvention du tourisme de montagne ?



Participants :

Christian Sabbagh, Président Fondateur, Orchestra

Alexandre Magnat, Fondateur, Youstiti

Thomas Saison, Directeur Developpement, La Plagne

Gille Delaruelle, Directeur Général, Courchevel Tourisme

Laurent Cormier, Directeur Délégué, Auvergne Rhones Alpes



Jeudi 21 janvier - Toute la journée

Le Grand Live du voyage d'affaires



Rassembler les professionnels tous solidaires autour de cet objectif : telle est l’ambition affichée et assumée de ce Grand Live du Voyage d’Affaires.



Les intervenants :

Les associations professionnelles : AFTM, APECA, GBTA France, Marco Polo, les EdV ;

Les cabinets de conseil : AREKA, AXYS ODYSSEY, EPSA, JKAC ;

Des dirigeants de l'hôtellerie d'affaires, des TMC et des compagnies aériennes ;

Des experts des moyens de paiement ;

Des travel managers et des acheteurs de tout horizon.



Mardi 26 janvier - 11h

Les mobilités durables : moteur du tourisme de l'après-Covid ?



La crise pandémique a donné une nouvelle vigueur aux critiques visant le transport aérien en particulier et les mobilités polluantes en général jusque-là indissociables du tourisme. L’urgence est au changement : le secteur touristique devra s’appuyer sur les mobilités durables et douces s’il veut répondre aux attentes de plus en plus fortes des consommateurs.



Participants :

Christophe Decloux, Directeur Général, CRT Ile de France

Vincent Etchebehere, VP Developpement Durable et Nouvelles Mobilités, Air France

Valerie Darmaillacq, Directrice de la Performance Environnementale et du Développement Durable, Voyages SNCF chez SNCF

Jean Pierre Mas, Président, Entreprises Du Voyage.

