Les Ateliers d’IFTM : la saison 2 continue !

Les premiers épisodes de la saison sont disponibles à tout moment en replay :Pour cette première saison estivale a priori sans Covid (mais pas partout), à quoi va ressembler le tourisme ? Les clients sont-ils au rendez-vous ? L’inflation et les nuages économiques freinent-ils leurs ardeurs ? Produits et destinations : quels sont les tops et les flops ?● Antony DEMEL, Directeur Général Adjoint, CRT Nouvelle Aquitaine● Emilie DUMONT, Directrice Générale, MISTERFLY● Christophe JACQUET, Directeur Général, HAVAS Voyages● Axel MAZEROLLES, Directeur Général, FTI VoyagesLes Français lui préféraient traditionnellement la mer et l’océan mais la fraicheur des sommets les séduit de plus en plus. Encore faut-il que les stations et les acteurs du tourisme, très (trop ?) tournés vers les sports d’hiver, répondent aux besoins de cette nouvelle clientèle. La montagne sera-t-elle l’un des tubes de l’été ?● Timothée de ROUX, PDG, Alentour● Alexis GARDY, Président BELAMBRA● Thomas SAISON, Directeur Marketing & Ventes, Compagnie des Alpes – La Plagne● Armelle SOLELHAC, PDG, SWiTCHNouveaux usages, forces en présence, rôle des influenceurs : quelles sont cette année les évolutions marquantes du social media et comment les acteurs du tourisme doivent-ils les intégrer à leur stratégie marketing digitale ?● Nicolas de DIANOUS, Directeur Associé, We Like Travel● Anaëlle DOUTRELEAU, Social Media Manager, Interface Tourisme● Stanislas LUCIEN, Directeur Associé, Travel-Insight