Appli mobile TourMaG



« Les Conversations » par IFTM Top Resa : un nouveau format de conférences pour l’édition 2022

Envoyer à un ami Partager cet article

Pas d’écrans, pas de sièges traditionnels, ni de tables rondes : cette année, l’IFTM Top Resa lance un nouveau concept de conférences intitulé « Les Conversations ». Une manière innovante de débattre autour des thèmes phares du salon des pros du tourisme, du 20 au 22 septembre 2022.

Rédigé par IFTM Top Resa le Mardi 13 Septembre 2022

Une nouvelle salle « Conversations » sur le salon Ces échanges inédits se dérouleront dans des espaces plus intimistes que les traditionnelles salles de conférences.



Équipées de canapés et de poufs, ces salles seront dénuées de supports de présentation informatiques afin d’accentuer l’esprit de partage entre les intervenants et le public.

Les participants, aussi bien agents de voyages que visiteurs, ne seront pas invités à débattre mais plutôt à collaborer afin de défendre une cause commune, faire leurs retours d’expériences, sans hésiter à aborder les réussites mais aussi les échecs, sans langue de bois.



L’objectif des Conversations est ainsi de casser les codes en présentant des thématiques liées au tourisme, parfois sensibles, de façon plus humble et collaborative.



Au programme des Conversations / Salle Conversations ● Mardi 20 septembre 2022



• 10h30 – 11h15 : Créer des publicités sur Facebook et Instagram

Facebook et Instagram sont les réseaux les plus importants en nombre d’utilisateurs. Ces plateformes disposent d’une base de données très détaillées permettant d’atteindre efficacement vos clients idéaux avec des critères très pointus.



• 11h45 – 12h30 : Le produit France : un véritable levier pour les agences françaises distributrices

Présentation de l'Association France DMC Alliance qui regroupe 35 DMC français, spécialistes et producteurs d'offres à valeur ajoutée. Démonstration de la technologie TY WIN qui permet aux distributeurs de se constituer gratuitement leur catalogue France en 2 clics.



• 13h - 13h45 : Comprendre les attentes des recruteurs pour se faire embaucher dans le tourisme.

Cette conférence vous éclairera sur ce qu’attendent les recruteurs des candidats du tourisme.



• 14h - 15h : Comment obtenir l’accréditation d’agence de voyage IATA de manière simplifiée ?

L’accréditation GoLite permet l’émission de billets pour diverses compagnies aériennes sous un seul accord, sans exigence de garantie bancaire. Avec l’option GoLite, il est plus facile que jamais de bénéficier de l’accréditation IATA.



• 15h30 – 16h15 : Les effets du changement climatique sur le tourisme.

Les effets du changement climatique sur le tourisme ? La contribution du tourisme au changement ? Les moyens d'agir ? Abordons ensemble les notions clefs sur le changement climatique et les enjeux.



• 16h30 – 17h15 : Comment agir pour un tourisme responsable ?

Venez vous initier aux nombreuses vertus du tourisme responsable pour la performance des entreprises du voyage et découvrir les bonnes pratiques du tourisme durable dans l'univers du voyage.



● Mercredi 21 septembre 2022



• 10h30 – 11h15 : Comment agir pour un tourisme responsable ?

Venez vous initier aux nombreuses vertus du tourisme responsable pour la performance des entreprises du voyage et découvrir les bonnes pratiques du tourisme durable dans l'univers du voyage.



• 11h30 - 12h15 : Environnement et changement climatique

Les effets du changement climatique sur le tourisme ? La contribution du tourisme au changement ? Les moyens d'agir ? Abordons ensemble les notions clefs sur le changement climatique et les enjeux.



• 14h – 14h45 : La destination France sur un plateau : offre France plurielle et expérientielle.

Les DMC français vous emmènent hors des sentiers battus pour une offre France plurielle et expérientielle.



• 15h30 – 16h30 : Comment obtenir l’accréditation d’agence de voyage IATA de manière simplifiée ?

L’accréditation GoLite permet l’émission de billets pour diverses compagnies aériennes sous un seul accord, sans exigence de garantie bancaire. Avec l’option GoLite, il est plus facile que jamais de bénéficier de l’accréditation IATA.



• 17h00 - 17h45 : Et si on parlait de sobriété numérique ?

Quels sont les impacts environnementaux du numérique ? Comment adopter des usages numériques plus responsables et communiquer sur sa démarche écoresponsable ?



● Jeudi 22 septembre 2022



• 10h15-11h15 : Ty-Win, la marketplace BtoB Destination France pour tous les acteurs de la chaîne touristique

Tour d'horizon et témoignages des acteurs qui l'utilisent.



• 11H45 - 12h30 : Comment agir pour un tourisme responsable ?

Venez vous initier aux nombreuses vertus du tourisme responsable pour la performance des entreprises du voyage et découvrir les bonnes pratiques du tourisme durable dans l'univers du voyage.



• 15h30 – 16h15 : Environnement et Changement climatique

Les effets du changement climatique sur le tourisme ? La contribution du tourisme au changement ? Les moyens d'agir ? Abordons ensemble les notions clefs sur le changement climatique et les enjeux.



• 16h30 – 17h15 : Et si on parlait de sobriété numérique ?

Quels sont les impacts environnementaux du numérique ? Comment adopter des usages numériques plus responsables et communiquer sur sa démarche écoresponsable ?



Comment participer ? Tous les détenteurs d'un badge salon ont accès gratuitement aux conférences et débats des Conversations.

L’équipe IFTM Top Resa se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 20 au 22 septembre 2022



Commander son badge sur la plateforme IFTM



Vous souhaitez plus d’informations pour visiter le salon ou avez besoin d’aide pendant votre commande de badge ? Contactez notre équipe !

Lu 268 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Lancement du Village de l’Attractivité sur le salon IFTM Top Resa La Destination France : L’Hexagone au cœur du salon IFTM Top Resa