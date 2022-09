Les Femmes du Tourisme « mises en lumière » lors de leur soirée de rentrée

Sur la scène de l’amphithéâtre du siège de Fédération Nationale des Travaux Publics, après la projection d’une vidéo de promotion réalisée par Travel Insight, les témoignages se sont succédé pour illustrer les différents thèmes.



Coups de projecteur sur :



- Celles qui ont fondé Femmes du Tourisme : Véronique Brizon, Michelle Laget Herbaut, Annette Masson, encouragées à l’époque par Léon Bertrand, ministre en charge du Tourisme.



- Celles qui ont créé leur entreprise : Sandrine Ledru, Isabelle Lepeu, Patricia Linot respectivement à la tête d’une agence conseil en stratégie et communication, d’une agence de voyages et d’un tour-opérateur ont expliqué ce qui les a poussé à créer leur entreprise.



- Celles qui ont rebondi : Émilie Dumont, Pascale Roque, Aurélie Soulat ont témoigné comment, dans le contexte de crise du Covid, elles ont trouvé la motivation et les ressources pour réorienter leur carrière.



- Celles qui ont tenu la barre : évoluant dans les secteurs particulièrement affectés par le Covid que sont l’événementiel et les agences de voyages, Marianne Chandernagor, Odile Dussaucy et Rose-Marie Farrugia ont partagé leurs stratégies pour traverser la crise.



- Celles qui aident : Jocelyne Font, Aurélia Havard, Marie Richard se sont particulièrement investies pour apporter de l’aide aux Femmes du Tourisme. Comment et pourquoi ? C’est ce qu’elles nous ont expliqué.



- Celles qui ont pris le pouvoir : Dans ce dernier coup de projecteur Sophie Baillot, Béatrice Bazot et Barbara Roussel ont amené à comprendre l’élément déclencheur qui les a poussées à sauter le pas, pour prendre le contrôle de leur entreprise.