Les Maldives rouvrent leurs frontières au tourisme international ce 15 juillet 2020 43 des 156 hôtels des Maldives rouvrent le 15 juillet

Les Maldives ré-ouvrent leurs frontières et accueillent de nouveau les touristes internationaux sans quarantaine, ni frais supplémentaires, ni visa spécifique, ni demande de test. Les séjours dans l’archipel seront limités à une île, un resort par voyage.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 15 Juillet 2020

Les Maldives ré-ouvrent leurs frontières et accueilleront les touristes internationaux – français y compris – dès ce mercredi 15 juillet 2020. Les voyageurs pourront accéder à l’archipel sans visa particulier, ni frais supplémentaire, ni demande de test et sans mesure de quarantaine, précise un communiqué de presse de l'office de tourisme des Maldives.



Afin de garantir un tourisme sûr et de pouvoir proposer un voyage en toute sécurité, le gouvernement délivre des licences aux hôtels, qui ne peuvent rouvrirent qu’une fois cette certification obtenue.



Les établissements doivent pour cela respecter plusieurs mesures spéciales Covid-19, parmi lesquelles avoir un médecin disponible 24h/24h ou encore disposer d’un stock adéquat d’équipements de protection individuels. Toutes les mesures de désinfection seront strictement appliquées aussi bien dans les chambres que dans les restaurants et autres parties communes.

Afin de limiter les risques de propagation du virus, chaque séjour aux Maldives devra être réservé en intégralité au sein du même hôtel. Les déplacements entre les différentes îles seront interdits dans un premier temps. Les acheminements depuis l’aéroport seront opérés directement par les hôtels, via bateaux privés ou hydravions.



Sur les 156 hôtels que recensent la destination, 43 rouvrent le 15 juillet. Une cinquantaine supplémentaire rejoindra le mouvement en août, le reste suivra en septembre et octobre 2020, indique l'office de tourisme.





