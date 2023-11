Les USA, trois fois par jour avec JetBlue JetBlue étend son plan de vol en France, et en Europe pour 2024.

Après le lancement de son premier vol quotidien entre Paris et New York, JetBlue ajoute une rotation supplémentaire vers JFK et un vol quotidien vers Boston.



Rédigé par JetBlue le Lundi 20 Novembre 2023

JetBlue met les petits plats dans les grands sur ses liaisons transatlantiques. Fondée à New York en l’an 2000, JetBlue a lancé ses premières liaisons transatlantiques en 2021 à Londres, où la compagnie opère désormais 5 vols quotidiens vers New York et Boston. Depuis le 30 juin dernier, c’est depuis Paris, en A321neoLR, que JetBlue décolle tous les jours, permettant ainsi aux voyageurs français de goûter aux joies d’une expérience à bord unique en son genre.



En 2024 JetBlue poursuivra son expansion transatlantique avec l’ouverture de deux vols quotidiens au départ de Paris. Boston sera relié quotidiennement à partir du 4 avril, et un deuxième vol vers New York sera ajouté le 21 juin prochain.



Les ingrédients d’une expérience client unique L’expérience JetBlue commence dès l’embarquement. Une fois confortablement installé à leur siège, qu’ils voyagent en Core (classe économique) ou en Mint® (classe affaires), les 138 passagers ont le loisir de sélectionner la combinaison de plats qu’ils souhaitent déguster lors du service. Pour l’élaboration de nos menus, JetBlue s’est associé à deux chaines de restauration new-yorkaises : DIG pour la classe Core, et Delicious Hospitality pour la Mint®. Cerise sur le gâteau, tous les clients peuvent profiter de boissons et de snacks en illimité et en libre-service, situé à l’arrière de la cabine.



Au menu sur JetBlue : confort et connectivité. Pour JetBlue, la recette d’un voyage réussi se résume en quelques mots : un service de qualité au meilleur tarif. En pratique, cela se matérialise par une cabine optimisée pour offrir aux passagers voyageant en Core (classe économique) le plus d’espace pour les jambes* avec, en bonus, 4 rangées Even More Space® qui offrent 11cm d’espace supplémentaire.



En Mint®, les 24 Suites avec porte coulissantes sont équipées d’un siège convertible en lit, d’écrans individuels plus grands, de rangements et de points de recharge sans fils.



Cerise sur le gâteau, tous nos vols (domestiques inclus) offrent une connexion WiFi haut-débit illimitée…gratuite !



Plan de vol JetBlue *comparé à l’ensemble des compagnies aériennes américaines

Contact Contact commercial

Aurélie Trouillard

aurelie.trouillard@flyjetblue.eu



Support agences de voyage

Elvire Lunianga

info.france@flyjetblue.eu

Aurélie TrouillardElvire Lunianga

