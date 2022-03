Les avions redécollent, les prix s’envolent : Réservez tôt

Naturellement il y a un peu d’exagération à l’instant où ces lignes sont écrites, mais plus l’été se rapproche et plus cela risque d’être le cas.



Actuellement un Paris Athènes en juillet tourne aux alentours de 300 € et un Paris New York est à 500 €, mais cela va rapidement changer. Les conditions géopolitiques vont avoir un impact sur les tarifs et concomitamment les résas sont en croissance exponentielle. « Ce cocktail sera bientôt difficile à digérer » pour Jean-Pol Leclercq, Directeur commercial de Resaneo « Il n’existe pas de formule magique pour y échapper, si ce n’est de conseiller à nos clients de réserver le plus tôt possible, seule l’anticipation permettra de trouver des prix abordables. Les surcharges carburants vont certainement continuer, il est d'autant plus important de savoir qu'une fois émis, le tarif du billet ne subira pas de hausse » .



Alors à vos claviers et à vos agendas.