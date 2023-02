Les circuits FITs d’Abbey Ireland & UK

©Kev L Smith_Doolin Tourism ©Kev L Smith_Doolin Tourism

Enfin, nous ne pouvions pas parler d’Irlande verte sans parler tourisme responsable et durable. L’île regorge de producteurs et propriétaires locaux qui ne demandent qu’à partager leur savoir-faire et leurs produits. Nous souhaitons à travers ce circuit promouvoir des endroits plus méconnus, où vos clients croiseront moins de touristes, mais plus de locaux, des activités plus douces et moins de kilomètres.Nous vous invitons à consulter le site du Tourisme Irlandais pour plus de conseils à ce sujet.