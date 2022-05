Voyager en train au Royaume-Uni pour vos Individuels et vos Groupes

Il est intéressant d’ajouter quelques trajets en train, même au sein d’un autotour ou d’un voyage en groupe. Pensez par exemple au, qui longe le littoral spectaculaire du Sud du Devon traverse la magnifique campagne sur un peu plus de 11 km. On parle de la « Riviera Line », qui dessert le Sud-Ouest de l’Angleterre : la ligne longe la côte sur plus de 30 kilomètres, et par endroits, la voie ferrée suit littéralement le bord de l’eau ! Cette région est surnommée la Riviera anglaise, en hommage aux magnifiques plages et aux bourgades paisibles qui la jalonne, ainsi qu’à l’atmosphère de vacances familiale qui y règne.Découvrez également 3 villes britanniques d’exception en train: Londres, York et Edimbourg . A travers ce circuit en train, Abbey Ireland & UK vous invite à combiner l’Angleterre et l’Ecosse : les clients auront la liberté de visiter ces villes historiques, tout en bénéficiant d’hôtels centraux et faciles d’accès depuis les gares. Notre service individuel montera sur-mesure le circuit de vos clients.